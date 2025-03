IL NOTIZIARIO. Inzaghi senza squalificati. Lapadula recupera

La settimana più lunga della stagione nerazzurra è iniziata. Il Pisa e lo Spezia riaccenderanno oggi il motore dopo lo stop successivo ai rispettivi impegni con Sassuolo e SudTirol, con il mirino puntato sul big match di domenica prossima: il 9 marzo al "Picco" i liguri avranno in mano una delle ultimissime occasioni di riaprire del tutto i giochi per il secondo posto. I nerazzurri non avranno squalificati: l’unico calciatore che era in diffida prima della sfida di sabato a Reggio Emilia era Arturo Calabresi, che non è sceso in campo e quindi ha mantenuto intatta la possibilità di prendere parte allo scontro diretto con lo Spezia. I bianconeri invece non potranno contare sul centrocampista Francesco Cassata: era in diffida e, dopo il giallo rimediato a Bolzano, verrà appiedato automaticamente per un turno dal giudice sportivo. Il resto del gruppo è a disposizione di Luca D’Angelo: tornerà dalla squalifica anche Gianluca Lapadula. Il guaio accusato in occasione del fallo da espulsione commesso contro il Catanzaro non era di grande entità e, quindi, contro il Pisa si candida a una maglia da titolare accanto a Pio Esposito. Nel corso della settimana l’allenatore dei liguri dovrà però valutare le condizioni dell’attaccante Falcinelli e del centrocampista Degli Innocenti, frenati da alcuni fastidi muscolari nelle ultime settimane. È pienamente recuperato invece dall’infortunio alla caviglia l’esterno Elia, anche se non ha i novanta minuti nelle gambe.

M.A.