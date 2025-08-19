Il notiziario, Lusuardi in forte dubbio. Per Vural bisogna ancora attendere. Meister e Denoon verso il recupero

Occhi puntati sull’infermeria, non soltanto sui campi di allenamento e sulle trattative portate avanti sottotraccia da Davide Vaira e Giovanni Corrado. Mister Gilardino, a margine della vittoriosa sfida di coppa di Cesena, si è soffermato sulle condizioni dei calciatori che sono rimasti a curarsi a Pisa redigendo un sintetico quadro della situazione: Henrik Meister e Daniel Denoon sono i due elementi prossimi al rientro in gruppo, per Mateus Lusuardi invece massima cautela. Il centravanti danese era uscito anzitempo nel corso dell’amichevole disputata a Pistoia nella vigilia di Ferragosto: dopo aver osservato alcuni giorni di riposo sta gradualmente forzando i carichi di lavoro e la sua presenza – quantomeno in panchina – nella trasferta di Bergamo, in occasione della prima giornata del campionato di Serie A, non dovrebbe essere in dubbio. Anche l’elvetico Denoon ha smaltito gli acciacchi rimediati nel corso delle prime settimane di preparazione e potrebbe strappare la convocazione per la sfida contro l’Atalanta. Qualche chance in meno invece per l’italo brasiliano Lusuardi: il difensore centrale, come Meister, ha alzato bandiera bianca nel corso dell’amichevole con la Pistoiese a causa di un problema muscolare. Il problema però è di entità maggiore rispetto al compagno di squadra, perciò lo staff sanitario, in accordo con mister Gilardino, vuole vederci chiaro. Siamo in un momento della stagione nel quale è del tutto inutile forzare i tempi di recupero dei giocatori, appesantiti dai carichi della preparazione: accorciare la guarigione potrebbe scatenare un effetto domino che rischierebbe, al contrario, di allungare i tempi per il pieno reinserimento in gruppo. Perciò il calciatore acquistato dal Frosinone svolgerà esami strumentali dettagliati e soltanto dopo aver valutato il referto si conosceranno le modalità del suo ritorno a pieno regime. Molto lontano, infine, il reintegro in gruppo di Isak Vural: l’infiammazione del tendine rotuleo va trattata con ancor più meticolosità. Spostandoci sul fronte del mercato in uscita non troviamo grosse novità da commentare. Sul taccuino della dirigenza nerazzurra rimangono molti profili da piazzare: il portiere Leonardo Loria non ha molto mercato in cadetteria, mentre Alessandro Arena e Nicholas Bonfanti hanno diverse pretendenti e nei prossimi giorni scioglieranno le riserve.

M.A.