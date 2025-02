IL NOTIZIARIO. Visita per Tramoni . E’ ancora in dubbio

Alla ripresa degli allenamenti resta ancora in dubbio la situazione di Matteo Tramoni. Ieri il giocatore ha svolto l’ultima visita di controllo in mattinata, per avere il via libera per gli allenamenti, ma non è ancora garantita la sua presenza con il Cittadella. La buona notizia è il rientro del giocatore in attività sui campi di San Piero a Grado, tuttavia si è trattato del primo allenamento, per altro differenziato e in palestra. I nodi sulla sua eventuale presenza in campo sabato saranno sciolti tra metà settimana e la rifinitura, ma la società non ha intenzione di accelerare o di precorrere i tempi. Se sarà il momento giusto, Tramoni giocherà, altrimenti la rosa permetterà al Pisa di poter attingere ad altri giocatori.

Le soluzioni sono diverse, si va dall’adattamento di Meister a fianco di Moreo, già visto contro Salernitana e Palermo, oppure l’utilizzo di Arena, o ancora l’esordio di Morutan. Oltre al dubbio Tramoni, mancherà ancora per un turno Marius Marin, che dovrà scontare la seconda giornata di squalifica. Inzaghi ha l’imbarazzo della scelta potendo contare non solo su Abildgaard, ma anche Hojholt, Piccinini e il nuovo acquisto Solbakken in quel reparto, di conseguenza l’assenza del rumeno non preoccupa e sarà pronto a rientrare, seppur in diffida, contro il Cesena una settimana dopo. Assente anche Idrissa Touré, ammonito in diffida contro il Palermo. La scelta più logica potrebbe essere il nuovo acquisto Sernicola, mentre a sinistra agirà come sempre Angori, ma non sono escluse sorprese, come l’adattamento di Hojholt o Piccinini sulla fascia.

Michele Bufalino