Il numero 10 per il nuovo acquisto friulano. L’entusiasmo di Zaniolo: "Spero di esordire all’Arena»

L’ultimo giorno di calciomercato ha portato un rinforzo importante in casa Udinese. I friulani hanno accolto Nicolò Zaniolo. "Ce l’ho messa tutta per venire qua, anche forzando con il Galatasaray. Penso sia il passo giusto per la mia carriera, per tornare a dimostrare quello che valgo. Udine è un ambiente perfetto per lavorare". Queste le dichiarazioni del trequartista nella conferenza stampa di presentazione. Subito grande fiducia nell’ambiente nei suoi confronti, che gli ha affidato la maglia numero 10, indossata in passato da giocatori del calibro di Zico, Di Natale e De Paul. "La Serie A è uno dei campionati più competitivi in Europa, c’è molta tattica e le difese sono chiuse. Ogni punto va conquistato".

L’avventura del trequartista potrebbe partire proprio all’Arena: "Il mister mi ha fatto un’ottima impressione, è onesto e sincero. C’è un buon feeling, spero di esordire contro il Pisa". Oltre che per lui, in questa partita potrebbe esordire anche Zanoli. Anche lui ha parlato della partita contro il Pisa: "Se giocherò? Vediamo cosa decide il mister. Ci sono altri giocatori validi, tutti pronti a fare il proprio dovere".

Sarà una partita speciale però per un giocatore del Pisa. Parliamo di Simone Scuffet. Il portiere classe 1996 è nato sportivamente proprio nelle giovanili dell’Udinese, club che lo fece esordire da giovanissimo in Serie A, già nel 2013, attirando le attenzioni dell’Atletico Madrid, rifiutando poi per completare gli studi. In totale per Scuffet sono 49 le presenze con la maglia bianconera nei vari periodi in cui ha vestito quella dei friulani, l’ultima nel 2021. Un ex anche il portiere in panchina dell’Udinese, Daniele Padelli. Otto per lui le presenze con la maglia del Pisa nella lontanissima stagione 2007/08 in Serie B.

Lorenzo Vero