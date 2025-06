IL NUOVO ALLENATORE. Gilardino-day. Oggi attesa la firma

Oggi sarà il giorno. Alberto Gilardino firmerà il proprio contratto con il Pisa. Il profumo della messa in nero su bianco dell’accordo tra l’allenatore e il club nerazzurro era nell’aria già ieri, con le parti che sono state chiamate a risolvere e controllare i documenti, gli aspetti burocratici. Gilardino firmerà un contratto biennale con rinnovo automatico in caso di salvezza con il Pisa. Un contratto che non dovrebbe così distaccarsi troppo rispetto a quello che aveva firmato Filippo Inzaghi. Per l’annuncio e la conseguente presentazione, invece, potremmo attendere più tempo. Anche l’inizio di luglio, in prossimità del ritrovo della squadra.

Per l’allenatore sarà la seconda esperienza in panchina in Serie A, dopo le cinquanta partite alla guida del Genoa nel massimo campionato. Il primo concluso con una tranquilla salvezza e il merito dell’ascesa di calciatori come Gudmundsson e Retegui, quindi le dodici partite prima dell’esonero nella stagione scorsa. Non un cambio di allenatore qualsiasi, ma uno storico. "Il violinista" sarà infatti il tecnico chiamato a guidare il Pisa nella stagione del ritorno in A dopo trentaquattro anni: comunque vada passerà agli annali. Il modulo più utilizzato in carriera da Gilardino, il 3-5-2, differisce certo nell’interpretazione, ma senza troppo distanziarsi dal 3-4-2-1 di Inzaghi, con la volontà quindi anche di non sperperare il lascito del predecessore. Almeno inizialmente. Ma la cosa più importante sembra ormai arrivare: la firma sul contratto.

Lorenzo Vero