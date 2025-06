Il Palermo non sostituirà il Pisa nel ritiro a Morgex, conferma il sindaco

"Il Palermo a Morgex al posto del Pisa? Non è possibile". Così il sindaco Federico Barzagli respinge al mittente alcune voci provenienti dalla Sicilia. Nello specifico, un quotidiano siciliano aveva rilanciato l’ipotesi che i rosanero – che, come noto, già intendono "soffiare" Inzaghi – potessero passare (al posto dei nerazzurri? Insieme a loro? In definitiva... come?) il ritiro proprio nel piccolo paese della Valle d’Aosta già prenotato per Marin e compagni. Il sindaco Barzagli, contattato dal giornale, però smentisce l’ipotesi. Così, fra quarantasei giorni, il Pisa lascerà la Toscana, entrerà in autostrada e percorrerà circa quattro ore e mezzo di viaggio prima di giungere in Valle d’Aosta, direzione Morgex. Come indicato dal presidente Giuseppe Corrado, attorno al 16-17 luglio la formazione nerazzurra lavorerà al fresco, fino a fine mese, per preparare la propria stagione. Un accordo di un anno che, nel caso in cui la permanenza si svolga nel migliore dei modi, sarà rinnovato per l’estate successiva. Tra Courmayeur e La Salle, la Valle d’Aosta è pronta ad accogliere la società nerazzurra: "Per noi è un ulteriore piacere ospitare i tifosi pisani, anche perché il turismo toscano, da queste parti, è ancora poco presente. Abbiamo una forte affluenza lombarda e piemontese, ma la Toscana è una regione che conosce ancora poco le nostre valli", ha dichiarato ai nostri microfoni nei giorni scorsi il sindaco Federico Barzagli. Tutto confermato, insomma.