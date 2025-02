Il pari di Cesena e la dura critica di Touré : "Tre punti buttati, non ci sono spiegazioni"

"Sono senza spiegazioni". Idrissa Touré è basito, arrabbiato e severo per come è maturato il pareggio del Pisa sul campo del Cesena, come riportato al termine della partita ai microfoni di 50Canale: "Buttare tre punti con un uomo in più è un’occasione sprecata". Soprattutto, l’esterno non si capacità di un fatto: "Pressare è la nostra forza, andiamo come i pazzi quando vogliamo. In undici contro undici lo abbiamo fatto, in superiorità numerica invece no. Non capisco cosa è successo nella nostra testa. Non possiamo fare così. Non me lo spiego. Qualcosa è mancato". Parole che dimostrano una maturazione del calciatore, a Pisa dall’estate del 2021, che non solamente è avvenuta in campo, ma anche con le parole, ormai da vero e proprio leader del gruppo. Touré ha voluto riconoscere il merito anche al Cesena: "Devo fare i miei complimenti. In dieci non hanno mollato, è davvero difficile giocare contro di loro, in uno stadio con i tifosi vicini che hanno spinto". Un pareggio che non gli permette di esultare a pieno per il gol segnato: "Se avessimo vinto sarei stato pienamente felice".

Touré è stato protagonista anche dell’espulsione di Donnarumma, arrivata con la revisione del var dopo il colpo alla caviglia arrivato al quarantanovesimo minuto: "Ero sicuro del cartellino rosso appena mi ha toccato. So che non l’ha fatto apposta, ma questo è il regolamento. Comunque, anche lui ne era conscio, mi ha chiesto scusa anche dopo, dicendomi che non era intenzionale". Arrivano da lui stesso spiegazioni riguardo il suo stato di salute dopo il momento del cambio (arrivato in seguito all’ammonizione): "Per precauzione i fisioterapisti mi hanno messo il ghiaccio sulla caviglia".

Il giocatore ha quindi attribuito il pareggio a un "problema mentale", del quale però non rammaricarsi: "Testa in su! Siamo sempre secondi in classifica, abbiamo sempre un bel vantaggio sullo Spezia. Cominciamo da domani ad analizzare cosa è successo nelle prossime due settimane. Se settimana prossima, contro la Juve Stabia, avremo la testa in su, sono sicuro che prederemo i tre punti in casa nostra".

Lorenzo Vero