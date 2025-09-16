Il Pisa aspetta le reti di Meister e Moreo. Il peso di un avvio senza troppe gioie

Meister e Moreo, Moreo e Meister: nel primo mese di Serie A il pensiero di tutti i tifosi nerazzurri è andato a questi due giocatori. Chissà come sarebbero andate le partite giocate dal Pisa se uno dei due avesse realizzato almeno una delle molte occasioni da gol avute nell’arco dei primi 270 minuti (recuperi esclusi) della stagione. Ovviamente si tratta di un esercizio di fantasia impossibile da dimostrare in pratica, ma ciò che resta negli occhi e nella mente dei match disputati contro Atalanta, Roma e Udinese è una duplice verità: sono di gran lunga i due elementi più pericolosi del Pisa fino a oggi, ma allo stesso tempo sono anche i giocatori sulle cui spalle pesano gli errori più gravi.

D’altronde il dato dei gol messi a segno dal Pisa nell’annata 2025-2026 è molto crudo: un solo pallone scagliato in fondo al sacco avversario, per giunta frutto di un’autorete. Considerando anche il debutto in gare ufficiali, nella partita di Coppa Italia giocata a Cesena a metà agosto, il Pisa non ci ha regalato nessun’altra gioia. Contro i romagnoli, dopo lo 0-0 dei minuti regolamentari, la sfida venne decisa ai rigori. Le prime tappe della Serie A, poi, si sono concluse con due match senza gol all’attivo. Eppure lo Sporting Club è riuscito svariate volte a creare i presupposti per segnare: contro l’Atalanta, oltre all’autogol di Hien, Moreo ha avuto sulla testa il pallone del potenziale 0-2; impossibile poi dimenticare la doppia chance in avvio della sfida con la Roma capitata a Meister, a cui si è aggiunto il tracciante da fuori area di Stengs nel finale; infine le occasionissime gettate alle ortiche ancora da Meister e Moreo nel primo tempo della partita di domenica pomeriggio. Probabilmente non è un caso che la coppia di attaccanti nerazzurri non sia ancora riuscita a rompere il ghiaccio con una categoria che li vede esordienti. Stefano Moreo, a 32 anni, è alla prima stagione in A, ma si porta dietro una carriera da top player per la cadetteria in termini di assist, gioco per la squadra e sacrificio, certamente non per le doti di stoccatore finale. Henrik Meister, dopo l’apprendistato svolto nei sei mesi conclusivi della scorsa stagione, è stato caricato della fiducia e delle attese del club e della piazza, affidandogli la casacca numero 9 e la titolarità nel ruolo. Accanto a qualità di finalizzazione che per il momento stentano a cancellare gli errori, ci sono anche i compiti tattici richiesti da mister Gilardino che in parte potrebbero influenzare anche la lucidità dei due giocatori nelle occasioni da gol. Analizzando, infatti, la heat map di Meister e Moreo nelle tre sfide fin qui disputati, vediamo quanto il loro sia un lavoro di sostegno e impegno per i compagni lontano dalla porta avversaria. Meister, nonostante il ruolo di centravanti, è chiamato sistematicamente ad abbassarsi sulla trequarti per cucire la manovra, dando spesso le spalle all’area di rigore. Moreo soltanto contro l’Udinese ha avanzato di qualche metro il suo raggio d’azione: contro Atalanta e Roma si è mosso principalmente tra il centrosinistra della metà campo e la trequarti.

