Il Pisa chiude con il colpo in difesa. Preso il talento Alessio Castellini

L’ultimo giorno di calciomercato si chiude con la firma di un giovane prospetto importantissimo. Si tratta di Alessio Castellini, 21 anni, difensore centrale di piede destro del Catania, dov’era capitano nonostante la giovane età. Il Pisa lo ha sfilato al Palermo, molto avanti nella trattativa nelle prime ore del mattino di ieri, ma su di lui c’erano anche il Venezia e il Milan. L’idea per l’acquisto di Castellini, che arriva in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto fissato a una cifra di 850mila euro. L’idea di Castellini è maturata poche ore dopo la brusca interruzione dell’operazione Provstgaard.

Dopo una riunione nella tarda serata tra lunedì e martedì infatti i dirigenti si sono confrontati e il difensore del Catania ha battuto la concorrenza di un altro giocatore proveniente dall’estero, su idea del diesse Davide Vaira. I due direttori così si confermano una "squadra mercato", dopo le altre operazioni orchestrate in coppia oppure più di marca di Giovanni Corrado, come Solbakken, corteggiato dal 2023. Così il calciomercato del Pisa si conferma eccellente a gennaio.

La società nerazzurra si è assicurata l’attaccante Henrik Meister dal Rennes in prestito con diritto di riscatto fissato a 8,6 milioni di euro da esercitarsi a gennaio 2026, quindi il centrocampista Markus Solbakken dallo Sparta Praga, sempre in prestito con diritto di riscatto fissato a una cifra superiore ai 2,5 milioni di euro, così come l’esterno Leonardo Sernicola dalla Cremonese, il cui riscatto sarà, se verrà esercitato, di circa un milione di euro. La società ha chiuso il calciomercato di gennaio con un acquisto di altissimo livello per reparto, confermandosi, oltre che squadra di vertice, anche la regina della finestra invernale di trattative, al netto degli ‘intoppi’, come la richiesta di cessione di Beruatto, il ‘giallo’ Candela o la trattativa per Provstgaard sfumata all’ultimo. Per non parlare di un Olimpiu Morutan da rilanciare, a impreziosire il metcato.

Nelle ultime ore il Pisa aveva fatto anche un sondaggio per Marco Palestra, centrocampista dell’Atalanta, ma non vi è stato niente di più. In uscita l’ultimo giorno è stato ceduto Dubickas, rientrato dal prestito alla Feralpisalò, per andare in prestito alla Juve Stabia. Il riepilogo degli affari. Restano in nerazzurro invece Sussi e Vignato. Saltano infatti i passaggi a Pianese e Carrarese.

ACQUISTI: Meister (Rennes, prestito con diritto), Solbakken (Sparta Praga, prestito con diritto), Sernicola (Cremonese, prestito con diritto), Castellini (Catania, prestito con diritto).

CESSIONI: Leoncini (Legnago, prestito), Guadagno (Sestri Levante, prestito), Di Quinzio (Pavia, definitivo), Beruatto (Sampdoria, prestito con diritto), Beghetto (Vicenza, prestito), N. Bonfanti (Bari, prestito), Jevsenak (Oliveirense, prestito), Mlakar (Hajduk Spalato, prestito), Bassanini (Giana Erminio, prestito), Raychev (Vis Pesaro, prestito), Dubickas (Juve Stabia, prestito).