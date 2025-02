Il Pisa e lo Spezia affrontano le squadre al top in questo momento: Juve Stabia e Catanzaro. Le più in forma del campionato

Mai come in questi giorni che separano la formazione nerazzurra dalla sfida di sabato pomeriggio è d’attualità l’inflazionato adagio: "Affrontiamo una gara alla volta". La mente della tifoseria è libera di proiettarsi al doppio confronto esterno che attende Marin e soci nei primi nove giorni di marzo, ma all’interno delle mura dello spogliatoio siamo certi che nessuno abbia osato dare la precedenza agli incroci con Sassuolo e Spezia rispetto all’impegno interno con la Juve Stabia. Tornare a sorridere sul terreno di casa dopo quasi un mese dall’ultima vittoria (Pisa-Salernitana del 26 gennaio) è quanto mai importante per presentarsi al meglio al dittico di scontri diretti che ci diranno molto del finale di stagione che attende lo Sporting Club.

Le "vespe" sono la formazione più in forma del campionato se prendiamo in considerazione le ultime due partite, quelle nelle quali – ironia della sorte – proprio gli uomini di Inzaghi e lo Spezia si sono messe in evidenza in negativo in termini di rendimento. La squadra campana ha raccolto 6 punti, segnando ben 6 reti (e concedendone appena 1) nelle vittorie casalinghe conquistate contro Bari e Cosenza: grazie a questi numeri i gialloblu sono riusciti a fare meglio anche del Sassuolo, anch’esso capace di battere in successione Mantova e Brescia ma con "appena" 5 gol all’attivo nel complesso. Guardando anche a un lasso di tempo più ampio riscontriamo un grado di salute molto buono nella Juve Stabia: nelle ultime 5 gare ha raccolto 9 punti (3 vittorie e 2 sconfitte), una lunghezza in più del Pisa. Parafrasando un altro detto, Atene deve tenere ben dritte le antenne per una partita ricca di insidie. Sparta, da par suo, non può calare l’attenzione: anche l’impegno dello Spezia con il Catanzaro, infatti, presenta tante bucce di banana sulle quali scivolare. Il dato più impressionante è la solidità della squadra allenata da Caserta: appena 3 sconfitte in 26 turni, soltanto una in più dei liguri di mister D’Angelo. Nelle ultime due gare i calabresi hanno raggranellato 4 lunghezze e, cosa ancor più importante, viaggiano alla stessa velocità dello Spezia guardando alle cinque partite più recenti: sono 11 i punti messi in tasca. Infine c’è da tenere in considerazione il cammino esterno: i calabresi hanno perso soltanto il 28 agosto a Cesena, dopodiché hanno inanellato 2 vittorie e 9 pareggi.

M.A.