Il Pisa sprofonda anche in Laguna. I nerazzurri prigionieri dei propri limiti

di Saverio Bargagna

Se la sfida con il Venezia doveva dirci, in qualche misura, chi siamo davvero, il verdetto emesso non è affatto lusinghiero: il Pisa continua ad essere prigioniero dei propri limiti e dei soliti errori. I miglioramenti che Aquilani rivendica non sono per ora sufficienti a far cambiare rotta. Anzi, il Pisa sta gradualmente perdendo terreno e adesso si trova invischiato nei bassifondi di una classifica che se non preoccupa di sicuro piange.

I numeri, antipaticissimi, non dicono tutto, ma raccontano la parte più pragmatica di questa storia deludente: Pisa quindicesimo e quindicesimo attacco del girone. Nerazzurri che non hanno mai segnato (eccezion fatta per la prima giornata con la Samp) due reti e una fase difensiva che invece presta il fianco a ripetuti errori in sequenza. In definitiva il piatto piange al netto però di una grande verità: Aquilani da tempo lavora con una rosa decimata. Ai soliti noti – D’Alessandro, Tramoni, Caracciolo, Touré e Arena – ieri si è aggiunto anche Torregrossa il cui apporto appare, a questo punto, sempre più determinante.

"Se scelgo di fare questo lavoro – aveva detto Aquilani nel pre-partita – so che mi devo sempre mettere in discussione". In realtà la società conferma in toto la fiducia al tecnico alla luce di un’analisi esposta con chiarezza: la squadra attraversa un momento complesso, ma è forte e, soprattutto, non è allo sbando. Come a dire, Maran – poco più di un anno fa – fu esonerato perché non teneva più le redini dello spogliatoio, mentre – pur nei risultati negativi – la dirigenza nerazzurra è comunque certa che la squadra sia con Aquilani e che Aquilani possa portarla fuori da questo tunnel.

Ora il Venezia è un avversario tosto e perdere in Laguna, in un certo qual modo, ci può anche stare. Analizzando la singola partita, fuori dal contesto complessivo, non si può essere felici. Tuttavia, soprattutto nel primo tempo il Pisa ha tenuto discretamente testa alla seconda forza del campionato. Avanti con un rigore trasformato da Valoti e raggiunto grazie ad un eurogol di Pierini nella ripresa, invece, sono emersi i problemi. Per diversi minuti, i nerazzurri hanno perso aderenza con il match lasciando ai lagunari l’opportunità, dopo il pareggio, di gestire la sfida. La sconfitta che ne scaturisce è quindi difficilmente appellabile. Il vero problema è che il ko veneto si instaura in un periodo nero e si somma alla cocente delusione post-Lecco. Nel giro di una settimana quel Pisa che sembrava lanciato dopo il successo con il Cittadella, torna indietro bastonato dai risultati e da errori ripetuti.

Ebbene, a complicar le cose, ora c’è anche il calendario. Ostica la sfida in casa con il Como. Complessa la trasferta con il Sud Tirol. Poi ci sarà la pausa a far tirar, nuovamente, le somme. In questo momento il campionato è insufficiente, ma – ha ragione Giovanni Corrado – a sostenere che le sorti si decideranno molto più in là. Una cosa è certa: la via intrapresa, al momento, è parecchio scomoda.