Il Pisa torna alla carica per Amatucci. Mentre Touré ora è nel mirino del Cagliari

In attesa degli ultimi affari in entrata, che si sbloccheranno solo dopo la sfida di campionato di domani contro il Lecco, il Pisa continua a trattare soprattutto in uscita. Continua a tenere banco soprattutto il caso Touré. Sul giocatore avrebbe sondato il terreno dalla Serie A il Cagliari e la dirigenza nerazzurra, che preferisce monetizzare sulla partenza del giocatore. I sardi inoltre hanno anche considerato l’ipotesi di mettere nell’affare il giovane attaccante esterno Jacopo Desogus, classe 2002, già monitorato al termine del calciomercato estivo. Ecco perché il Pisa ha preso tempo con lo Spezia. Per il momento è difficile che Touré possa partire in direzione Liguria, considerando anche l’appuntamento di campionato del 27 gennaio tra nerazzurri e Spezia. Una pista più fredda per il momento, specialmente perché, nonostante un accordo tra i liguri e il calciatore, con la dirigenza pisana la quadra non è stata trovata, nonostante ben due contropartite offerte, con il centrocampista Corradini e il difensore Serpe, né i dirigenti hanno intenzione di rinforzare una squadra che al momento si trova dietro in classifica.

Fumata nera per il passaggio di Maxime Leverbe al Brescia. Il calciatore ieri ha detto no alle Rondinelle, preferendo concentrarsi su eventuali offerte dall’estero. Come rivelato ieri infatti il francese è seguito dalla Ligue 1 e 2. Cellino però, sebbene abbia cambiato obiettivo, passando su Cristian Dell’Orco del Perugia, visto il no del calciatore nerazzurro, si è altresì interessato ad Andrea Barberis. Stando a quanto emergerebbe infatti il Brescia potrebbe cedere Van de Looi perché in scadenza, ma non ha molto mercato. Se il giocatore dovesse partire però uno dei papabili nomi è Andrea Barberis, che ha suscitato l’interesse di Maran. Sempre sul tema delle uscite il Catanzaro si è interessato ad Adam Nagy, ma per il momento Aquilani non se ne vuole privare, avendo già detto di no a diverse squadre sul giocatore. Inoltre tra i calabresi e il Pisa sembra essersi innescato una sorta di duello di mercato per Lorenzo Amatucci (2004) della Fiorentina, un nome per il centrocampo che il Pisa continua a seguire da vicino, cercando di convincere la dirigenza viola alla cessione.

Ieri il Pisa ha ufficializzato anche il passaggio in prestito di Edgaras Dubickas alla Feralpisalò dopo l’ufficialità in uscita di Livieri alla Cremonese. Dai grigiorossi è sempre d’attualità il nome di Yuri Rocchetti (2003) per la fine della sessione invernale di calciomercato. Per il resto i dirigenti del Pisa stanno continuando a rimanere vigili sia in difesa, sia in attacco, ma anche a centrocampo, specie se saranno molteplici le cessioni in quel reparto. Per gli ultimi puntellamenti della rosa tutto dipenderà da quanti giocatori usciranno e in quale ruolo.