Il presidente Giuseppe Corrado. "Speriamo di recuperare in futuro»

Dopo aver espresso la propria opinione su quanto accaduto sul terreno del "Maradona", nel posticipo di una settimana fa, il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado si è soffermato sugli episodi controversi che hanno contraddistinto il derby di domenica pomeriggio. "A me ha fatto piacere che Rocchi abbia sottolineato negativamente l’alzata di scudi della Juventus, che si era lamentata: noi non l’avevamo fatto" ha sottolineato Corrado, riferendosi alla pubblica reprimenda rivolta dal designatore arbitrale al tecnico bianconero Igor Tudor, a margine del pareggio tra la sua Juventus e l’Hellas Verona. "Poi Rocchi stesso ha ammesso che il rigore di Napoli per noi c’era. Ieri (domenica, ndr), invece, ci hanno annullato un gol. Poi dopo un tocco di braccio dall’altra parte c’è stata una decisione inversa" aggiunge Giuseppe Corrado. Secondo il presidente le difficoltà nella corretta interpretazione del regolamento sono da ricercare non tanto su chi dirige il gioco in campo, quanto sui professionisti seduti nella sala Var di Lissone.

"Ora non dobbiamo criticare l’arbitro ma il Var. Chi è al Var è vero che ha meno tempo rispetto a chi fa le moviole in tv ma almeno rivedere le immagini" spiega Corrado. Il presidente dello Sporting Club confessa: "Speriamo di poter recuperare il ‘credito’ in futuro. Devo essere convinto di questo. Sono certo che gli episodi arbitrali o di gioco, anche i due pali presi ieri (domenica, ndr), possano cambiare. Troveremo forse più fortuna nelle prossime gare. Sono convinto che Manganiello sia un buon arbitro. Ma siamo stati un po’ sfortunati in entrambi i casi che sono stati letti a nostro sfavore".

M.A.