Il presidente stempera prima del derby. Corrado: "Andare oltre il campanilismo"

di Lorenzo Vero

"Se vogliamo diventare una grande società e grande squadra perché siamo una società ambiziosa, dobbiamo andare oltre a queste situazioni di campanilismo altrimenti ci limitiamo ad essere mediocri e ad accontentarci di far bene una sola partita". Così il presidente del Pisa Giuseppe Corrado, intervenuto ai microfoni di testata locale fiorentina, Fiorentinanews, ha voluto presentare il derby dell’Arno in programma domenica alle 15:00 alla Cetilar Arena. Una dichiarazione in controtendenza con la rivalità storica tra le due tifoserie, che si ritrovano a ventitré anni di distanza dall’ultima volta. "Per i tifosi del Pisa sarà una partita molto sentita ed emotivamente la vivranno in maniera particolare. Io, come dirigente della società la vivo in maniera più razionale". A differenza del popolo nerazzurro, per Corrado sarà una partita importante come le altre: "Personalmente la vivrò come ho vissuto partite importanti come quella con il Napoli e l’Atalanta, non sento il peso e la rivalità della sfida anche se capisco come la vivono i miei tifosi".

Una dichiarazione anche su Gilardino: "Ha bellissimi ricordi dei compagni di squadra e degli anni vissuti a Firenze". Sul campo, intanto, prosegue il lavoro in vista della partita. Quello contro la Fiorentina sarà l’ultimo dei tre impegni in una settimana. L’ultimo, il più importante. È già il giorno della vigilia. Ultimo allenamento a San Piero a Grado per la squadra di mister Gilardino (che parlerà in conferenza stampa nel tardo pomeriggio), ultime occasioni per l’allenatore, grande ex della partita (157 le partite giocate in maglia viola) per poter valutare i propri calciatori e sciogliere i nodi di formazione.

Le idee in realtà sembrano piuttosto chiare, come evincibile già dai giocatori che sono stati risparmiati dall’impegno di Coppa Italia contro il Torino. Semper, Caracciolo, Aebischer, Akinsanmiro, Marin, Leris, Moreo e Nzola sono stati esentati dalla trasferta infrasettimanale e con quasi ogni certezza così partiranno dal primo minuto per la sfida dell’Arena di domenica. Reduci dalla partita contro i granata e candidabili per la maglia dal primo minuto per la sfida con la Fiorentina sono ovviamente Canestrelli, costretto agli straordinari a causa della squalifica di Calabresi, Bonfanti e Idrissa Touré.

Juan Cuadrado, altro ex di giornata, potrebbe partire a gara in corso ed è reduce dall’espulsione per proteste (ma non sconterà la squalifica in campionato). Ottime le impressioni riguardo la prima uscita di Isak Vural con la nuova maglia, una volta recuperato dall’infortunio: possibile un impiego a gara in corsa per il centrocampista svedese ma di nazionalità turca classe 2006.