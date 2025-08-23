Il programma del weekend. Nerazzurri al debutto in quattro mosse. A Bergamo oltre 900 tifosi al seguito

Pronti a scatenare l’entusiasmo: una città intera e tutta la sua vasta provincia sono pronte a godersi l’inizio di un viaggio entusiasmante, atteso da una generazione, sognato da chi ha avuto la fortuna di vivere un’epopea probabilmente irripetibile per il blasone degli avversari affrontati. Il Pisa e i pisani domani sera, a Bergamo, finalmente potranno toccare con mano e osservare dal vivo il palcoscenico raggiunto tre mesi e mezzo fa. La mobilitazione per seguire Caracciolo e compagni nella tana dell’Atalanta è scattata non appena i tagliandi sono stati messi in vendita: neppure la doccia freddissima dell’obbligo di tessera ha fatto desistere la passione nerazzurra. I gruppi organizzati della curva nord "Maurizio Alberti", coerenti con la scelta assunta ormai molti anni fa, non prenderanno parte alla prima trasferta della stagione: un ideale non si baratta con la Serie A, seppur attesa da troppi anni. A dare calore e supporto allo Sporting Club e a mister Alberto Gilardino ci saranno comunque oltre 900 sostenitori, che approderanno in Lombardia con ogni mezzo disponibile: un dato niente male, se si pensa che la disponibilità complessiva del settore ospiti è di circa 1300 spettatori.

La lunga strada nel massimo campionato italiano inizia così con una bella presenza rossocrociata sugli spalti. Non è la prima volta che il torneo del Pisa inizia con una trasferta priva del cuore pulsante del tifo: il 25 agosto di due anni lo Sporting Club avviò il campionato cadetto dal "Marassi" di Genova, affrontando la Sampdoria. Anche in quell’occasione, visto l’obbligo della tessera del tifoso imposto dalle autorità di pubblica sicurezza, il settore ospiti fu popolato da una sparuta presenza nerazzurra. Il risultato però ripagò tutta la tifoseria del sacrificio fatto rinunciando in massa alla trasferta: Arena e Tramoni confezionarono il blitz. Chi non sarà presente a Bergamo potrà comunque seguire il match collegandosi alla piattaforma Dazn, unica emittente detentrice dei pieni diritti televisivi della Serie A. I pisani in queste ore si stanno dividendo tra chi vivrà la serata in compagnia della famiglia o dei soliti "fratelli di sciarpa" con cui condividono anche le emozioni sugli spalti dell’Arena Garibaldi, e chi invece si radunerà in uno dei molti ritrovi pubblici organizzati in città e in provincia.

M.A.