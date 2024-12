Il programma delle giovanili del Pisa Sporting Club, spicca Morutan con la Primavera

Pisa, 13 dicembre 2024 - È un fine settimana intenso e ricco di emozioni per le squadre giovanili del Pisa Sporting Club, pronte a scendere in campo in una serie di sfide appassionanti.

L’attenzione maggiore è rivolta, ovviamente, alla formazione Primavera, che sabato alle 14.30 affronterà il Monopoli nella splendida cornice dell' Arena Garibaldi – Stadio “Romeo Anconetani”. Una partita cruciale per i giovani talenti nerazzurri, chiamati a difendere i colori del club con una sorpresa. Ci sarà infatti anche Olimpiu Morutan al suo esordio in campo dopo l'infortunio, in preparazione al suo grande ritorno in prima squadra.

Non mancheranno, tuttavia, altri appuntamenti interessanti nel panorama delle categorie giovanili. Per il campionato Under 17, la squadra sarà impegnata domenica pomeriggio alle 14 sul campo “Villa Cella” di Reggio Emilia, dove sfiderà la Reggiana in un match che si preannuncia combattuto. Sabato, invece, le formazioni Under 16 e Under 15 affronteranno entrambe il Sassuolo: i primi alle 15.00 al Mapei Football Center, i secondi alle 14 allo Stadio “Zanti” di Sassuolo.

Anche le categorie più giovani vivranno un fine settimana intenso. Gli Under 14 scenderanno in campo domenica mattina alle 10 a Saltocchio, per affrontare la Lucchese sul campo “Saltocchio”, mentre gli Under 13 giocheranno due incontri distinti: una squadra sfiderà la Lucchese domenica alle 10.30 al campo “San Filippo” di Lucca, mentre l’altra affronterà lo Zambra alle 10 al campo “Menicucci” di Zambra.

Tra gli Esordienti del primo anno, due impegni caratterizzeranno il weekend: sabato alle 15, a Coltano sul campo “Zara”, la sfida contro il San Giuliano, mentre domenica mattina alle 10, al campo “Marconcini” di Pontedera, sarà la volta della gara contro l’Oltrera. Per i Pulcini del secondo anno, le sfide contro Bientina e Pontedera si terranno entrambe domenica alle 11, rispettivamente nei campi sportivi di Bientina e Pardossi.

Non da meno i Pulcini del primo anno, che sabato alle 15.30 incontreranno l’Etruria al campo “Lami” di Collesalvetti, mentre domenica alle 11 sfideranno il Porta Lucca al campo “I Passi” di Pisa. Anche i più piccoli, i Primi Calci, vivranno la loro giornata di sport: gli atleti di 8 anni giocheranno domenica alle 11 contro Atletico Cascina al campo “Fiorentini” e contro Romaiano sul campo “Zara” di Coltano. Infine, i Primi Calci di 7 anni saranno impegnati domenica alle 11.15 a Calci, presso il campo sportivo locale.