Il programma. Dopo l’amichevole, si riparte

Riaprono nel pomeriggio di oggi i cancelli del centro sportivo di San Piero a Grado. Dopo una pausa iniziata nel pomeriggio di sabato e proseguita domenica e lunedì, nella quale i calciatori hanno avuto modo di ricaricare le pile, oggi avrà il via la preparazione della sfida valida per il rientro dopo la sosta. Nell’ultima seduta di lavoro andata in scena, il Pisa ha disputato un’amichevole in famiglia contro la formazione Primavera di mister Innocenti (che inizierà il proprio campionato nel prossimo fine settimana).

I "grandi" si sono imposti con il risultato di 3-0. Un modo per mister Gilardino per vedere all’opera in campo anche gli ultimi arrivati, Stengs (che in realtà ha già esordito contro la Roma) e soprattutto il diciannovenne Lorran. La pausa per le nazionali ha conferito tempo e possibilità per lo staff di poter inserire nella squadra gli ultimi innesti. E soprattutto dai due trequartisti, chiamati a conferire fantasia, estro e imprevedibilità in quella zona di campo per favorire le incursioni offensive dalla squadra, sono giunte ottime sensazioni.

Con ogni probabilità – al netto di infortuni, s’intende – i due giocatori saranno nella lista dei convocati. Chissà se mister Gilardino opterà per schierare almeno uno dei due dal primo minuto per la sfida contro l’Udinese. Intanto, i due calciatori stanno vivendo i primi giorni nella nuova città. Su Instagram Calvin Stengs ha pubblicato nel pomeriggio di ieri una storia con una precisa richiesta: il consiglio di un barbiere per sistemare le proprie trecce, chiedendo direttamente ai cittadini. Chissà se sarà riuscito nell’impresa.

Intanto, oggi sarà una giornata ricca di impegni per quanto riguarda il mondo Pisa. Prima, un media-day dove saranno coinvolti molti dei nuovi acquisti estivi della squadra, quindi nel pomeriggio si svolgerà il primo allenamento a San Piero a Grado della settimana, con il rientro dei primi calciatori dagli impegni delle nazionali, quali Aebischer e Denoon.

Domani, mercoledì, sarà il turno di Marius Marin, dopo la partita di questa sera della Romania, e Gilardino potrà tornare a lavorare con la squadra al completo.

Lorenzo Vero