Il programma. Gilardino, una giornata di riposo

Un giorno di riposo per il Pisa. Lo staff tecnico ha concesso alla squadra la domenica libera, prima di dare il via, da domani, alla preparazione della partita contro il Verona, in programma sabato 18 alle ore 15 alla Cetilar Arena. Nella mattinata di ieri ha avuto luogo l’ultima seduta di lavoro dei nerazzurri nel corso di questa prima settimana (iniziata sul campo mercoledì) di sosta per la nazionale. Gilardino, come noto, ha a disposizione tutta la propria rosa a eccezione dei due infortunati (Stengs ed Esteves) e dei tre impegnati con la nazionale Marin, che tornerà in campo con la Turchia nella serata di oggi contro l’Austria, Buffon, protagonista con l’under-19 della Repubblica Ceca in una mini-tournée in Liechtenstein e quindi Isak Vural, rimasto in panchina nella partita vinta dalla sua Turchia under-21 per 2-0 contro la Lituania valida per la qualificazione agli Europei di categoria. I giovani turchi torneranno in campo martedì sera contro l’Ungheria, così che il centrocampista classe 2006 tornerà a lavorare a San Piero a Grado solamente il giorno seguente. Vural, nelle sue tre presenze stagionali (una volta smaltito l’infortunio), si è dimostrato un calciatore che può incrementare il tasso tecnico, oltre che garantire qualità in mezzo al campo: sarà senza dubbio un asso nella manica.

Non a caso è l’acquisto più caro della storia del club. Sosta in casa Pisa, in tendenza già dall’ultima stagione, significa anche occasione per avvicinare ulteriormente i propri tifosi. Torna così il meet&greet, tradizione che ha riscontrato grande successo l’ultimo anno. Il primo stagionale vedrà protagonisti Giovanni Bonfanti e M’Bala Nzola, che incontreranno i tifosi nello Store del club di via Oberdan (Borgo Largo, per intendersi) a partire dalle 18:30. Per l’occasione, oltre a scattare foto e firmare autografi con i calciatori, i tifosi potranno acquistare la maglia dei due calciatori con il 20% di sconto.

Passando alla tematica biglietti, è attesa la messa in vendita dei tagliandi per la sfida contro l’Hellas Verona, mentre procede a vele spiegate quella che riguarda la partita di San Siro contro il Milan.

Lorenzo Vero