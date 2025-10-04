IL PROGRAMMA. Oggi la rifinitura. Poi la partenza

Giornata di rifinitura in casa Pisa. La squadra nerazzurra svolgerà l’ultimo allenamento della settimana al centro sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado prima della partenza verso Bologna in vista della gara in programma domani alle 15 al Dall’Ara. Un allenamento in più per Gilardino per sciogliersi i dubbi soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, con un Aebischer da sostituire. Per il resto non sono previste grandi modifiche nell’undici di partenza rispetto alla partita contro la Fiorentina. Chi dovrebbe far parte dei convocati sono Jeremy Mbambi e Louis Buffon. I due giovani, che stanno lavorando con i "grandi", non hanno preso parte alla partita della Primavera. I giovani nerazzurri di mister Innocenti allo stadio "Pagni" di Peccioli hanno battuto per 4-1 il Crotone nella gara valida per la quarta giornata del campionato Primavera2. Avviene tutto nel primo tempo: nei primi dieci minuti il Pisa si porta in vantaggio di due reti grazie alla doppietta di Bettazzi (che ha esordito in prima squadra in Coppa Italia contro il Torino) quindi, dopo il gol che ha accorciato momentaneamente le distanze di Sinopoli, Tosi e Bendinelli hanno portato il risultato sul definitivo 4-1. Una vittoria che permette al Pisa Primavera di proseguire il proprio avvio di stagione da imbattuti, con dieci punti conquistati in quattro partite grazie a tre successi e un solo pareggio, portandosi così già da inizio stagione ai piani altissimi del girone B del campionato di Primavera 2.