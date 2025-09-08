Il programma. Ultimo giorno libero, poi si riparte. Da oggi la vendita dei biglietti

Ultimo giorno libero per i calciatori nerazzurri. Mister Alberto Gilardino, assieme al suo staff, dopo l’allenamento del sabato mattina ha infatti deciso di concedere del tempo ai propri giocatori per ricaricare le pile, stare in famiglia e riposarsi in vista della ripresa del campionato. Un lunedì libero, prima di tornare al lavoro. I cancelli del centro sportivo Cetilar di San Piero a Grado riapriranno nel pomeriggio di domani, per la prima seduta di lavoro in vista della preparazione della sfida contro l’Udinese, in programma domenica alle 15 all’Arena.

Proprio in vista della partita, da oggi sarà attiva la vendita libera dei biglietti. Questa sarà possibile nei consueti punti vendita: Pisa Store (via Oberdan 22, Pisa), Pisa Store (via Luigi Bianchi, Pisa) e il Tifo Pisa (Fornacette), oltre che online sul circuito Ticketone. I prezzi vedono una sensibile diminuzione rispetto alla sfida con la Roma (questo dislivello procederà per l’intera stagione, a seconda dell’importanza della gara e a discrezione della società).

Dai 30 euro della Curva Nord (disponibilità esclusiva su Ticketag) e Curva Sud fino ai 150 della Tribuna Superiore. 80, invece, gli euro della Tribuna Inferiore. In questi due settori è attiva la riduzione a 50 euro per le persone con disabilità, se essa è riconosciuta essere di almeno il 60%. Per i più giovani. Tariffa Under 14 attiva in tutti i settori, riservata ai nati dal primo gennaio 2011. In gradinata il prezzo è di 50 euro.

Intanto, in scena gli ultimi impegni con le selezioni nazionali per i calciatori del Pisa. Stasera in campo Aebischer nella sfida della sua Svizzera contro la Slovenia per la sfida di qualificazione al Mondiale, ma anche Denoon con l’under-21 elvetica contro l’Albania.

Domani sarà invece il turno di Marius Marin. Il centrocampista del Pisa è alla ricerca di punti importanti con la sua Romania nella partita contro Cipro per continuare a inseguire il sogno Mondiale. La stessa cosa per quanto riguarda M’Bala Nzola con l’Angola nella partita contro le Isole Mauritius per le qualificazioni africane. Da mercoledì la squadra sarà al completo a Pisa.

Lorenzo Vero