Il punto di vista. Un miglioramento c’è anche se non basta

3) Corrado: "Non possiamo essere soddisfatti né dei risultati, né della classifica, ma siamo consapevoli che la strada è quella giusta".

Il Pisa è passato, in cinque giorni, da un potenziale quinto posto a scivolare addirittura al quindicesimo. La strada giusta è quella delle prestazioni perché – rispetto all’inizio del campionato – si registrano diversi automatismi che stanno iniziando a funzionare e che hanno portato i nerazzurri anche a giocarsi la sfida con il Venezia ad armi pari, meritando il pareggio. Forse proprio l’1-1 sarebbe stato il risultato più giusto e, al netto dei problemi e dei risultati che non arrivano, il gioco di Aquilani inizia a dare i suoi frutti. Abbastanza da far decidere ai dirigenti di proseguire il rapporto. La strada tracciata da Corrado è quella della cultura del lavoro, in attesa di tempi migliori. Un primo tempo giocato ad alti livelli contro una delle favorite alla vittoria finale vale il progetto. La fiducia dimostrata dalla società, quando sarebbe più facile cambiare guida, è forse una delle forze del Pisa Sporting Club che in passato ha vissuto momenti anche più difficili, riuscendo sempre a fare quadrato per uscire dalla crisi.

M.B.