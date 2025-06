IL RESTYLING. Un nuovo logo per la Serie A

Saranno molte le novità del Pisa in vista del prossimo campionato che sarà giocato in Serie A. Nuovo allenatore, stadio modernizzato, con ampliamento di capienza e nuovo ingresso in campo delle squadre (che sarà a metà campo), nuovi calciatori (con il mercato in atto), ma anche un nuovo… logo. Arrivano conferme circa l’indiscrezione uscita nei giorni scorsi relativa al cambio da parte della società dello stemma. Una tendenza sempre più in uso da parte delle società di Serie A e non solo. Nel massimo campionato, in vista della prossima stagione già la Roma ha presa questa decisione, optando per un ritorno al passato. Negli ultimi anni, invece, a partire dalla Juventus nel 2017, seguita negli anni da Inter, Fiorentina, Cagliari, Verona, Venezia e Napoli, le squadre hanno optato per una novità "minimalista", con meno elementi presenti, lettere stilizzate. Questa dovrebbe essere la linea che adotterà anche il Pisa, con una modifica quindi all’attuale logo, in vigore dal 2017, dal momento dell’insediamento in società della famiglia Corrado, che aveva stravolto quello della precedente società A.C. Pisa, rimettendo il neroazzurro al centro. La società si dimostra al passo con i tempi, come già aveva dimostrato sui social, dove si è rifatta il look stravolgendo così la comunicazione. Cresce l’attesa e l’impazienza da parte dei tifosi nella scoperta del nuovo logo, che campeggerà nelle nuove divise. Nella scorsa estate vennero presentate in pieno ritiro, a Bormio. Quest’anno potrebbe accadere la stessa cosa. Chissà...