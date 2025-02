IL RICORDo. Lorenzo Lucca e i mesi pisani:: "Un gruppo super»

Pisa nelle ultime stagioni si è affermata come una delle società sempre più solida nel calcio italiano. Tanti giocatori sono passati nello spogliatoio nerazzurro, anche chi si sta affermando in Serie A. Come Lorenzo Lucca. "È stato uno dei migliori gruppi in cui ho incontrato nella mia carriera" ha dichiarato l’attaccante dell’Udinese, intervistato da Cronache di Spogliatoio: "Insieme a Birindelli, Sibilli, ma anche ai più anziani come Caracciolo ogni settimana insieme ai compagni andavamo a cena fuori, era un appuntamento fisso". Cene delle quali soprattutto ricorda alcuni fatti: "Facevamo sempre gli scherzi a Touré: una volta gli abbiamo messo il sale nel caffè. Ci ha rincorso per tutto il ristorante".

A Pisa nella stagione 2021/22, Lucca iniziò benissimo, con sei gol segnati nelle prime sette partite, prima di una seconda parte più complicata: "Ci sono state persone che mi hanno dato tanta serenità durante il corso della stagione, facendomi venire voglia di andare al campo e divertirmi". In nerazzurro, Lucca ha vissuto alti e bassi: è arrivato a conquistare la Nazionale under-21, mentre D’Angelo lo escluse a maggio nella sfida col Cosenza per motivi disciplinari: "È stata una stagione che mi ha aiutato molto a crescere, perché ho fatto delle cose belle ma anche i miei errori, com’è giusto che sia".

Nell’estate del ’22 Lucca lasciò il Pisa direzione Ajax, prima di passare all’Udinese. Attualmente la società mantiene il 10% di incasso sulla futura vendita.

Lorenzo Vero