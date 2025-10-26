Non c’è soltanto il pareggio di platino conquistato dal Pisa sul terreno della capolista. Anche un altro paio di risultati maturati nel pomeriggio di ieri hanno fatto allargare un bel sorriso sul volto di mister Gilardino, della squadra e di tutti i sostenitori nerazzurri. Con il punto ottenuto a Milano il Pisa è salito a quota 4, trovando per la prima volta in stagione il secondo risultato utile consecutivo. Un passo in avanti che consente allo Sporting Club di accorciare di una lunghezza su una delle più immediate concorrenti per la salvezza: il Lecce. I salentini, dopo i 5 punti conquistati nelle precedenti tre gare, si sono fermati in casa dell’Udinese: i giallorossi sono stati sconfitti dai friulani col punteggio di 3-2.

Un risultato che evidenzia il buon feeling della squadra di mister Di Francesco con il gol (7 reti all’attivo), ma anche una spiccata fragilità in difesa (13 gol al passivo). Rimane a "una partita" di distanza anche il Parma, che non è andato oltre lo 0-0 con il Como al "Tardini". I ducali non sono riusciti a replicare l’unico successo ottenuto col Torino un mese fa e si sono portati a quota 7: per la formazione di Cuesta il limite più grande è la produzione offensiva. Gli emiliani infatti hanno realizzato appena 3 gol. Anche oggi il calendario propone match molto interessanti per i bassifondi della classifica, in particolare il confronto tra Verona e Cagliari. L’Hellas ha gli stessi punti del Pisa, i sardi invece sono a quota 8 ma nelle ultime tre partite hanno raccolto appena un punto. Sfida molto delicata anche per la Fiorentina, che ospita un Bologna in rampa di lancio. Trasferta insidiosa infine per il Genoa in casa del Torino.

M.A.