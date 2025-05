Il tesoretto Pisa: ora la rosa vale 57,65 milioni. Canestrelli giocatore con il cartellino più alto

di Lorenzo Vero

Proseguono i giorni di ferie per i calciatori nerazzurri. Giorni nei quali per loro è stato possibile staccare la spina, nonostante per alcuni potrebbero presto rimettersi gli scarpini ai piedi. Marius Marin, Olimpiu Morutan e Adrian Rus sono stati inseriti nella lista dei pre-convocati di Mircea Lucescu per le sfide della Romania valide per la qualificazione al mondiale contro l’Austria del 7 giugno e di Cipro del 10 giugno. Ma si sa, il Pisa ormai è un gran serbatoio per le nazionali. E Angori (e magari anche Bonfanti) sperano nella convocazione dall’Italia u-21 per l’Europeo di categoria. Tutti elementi che danno lustro alla società nerazzurra, oltre che al valore dei cartellini. Proprio questi, grazie anche allo straordinario risultato sportivo conquistato, la promozione in Serie A. Lustro, ma soprattutto permettono alla società di costruire un vero e proprio tesoretto, quando oramai la sessione estiva di calciomercato è alle porte, e il Pisa, adesso, ha aumentato talmente il valore della propria rosa fino a essere diventata la seconda del campionato, arrivando a 57,65 milioni di euro (dati Transfermarkt), dietro soltanto all’inarrivabile Sassuolo (92,70 milioni di euro). Il lavoro di Inzaghi ha portato quindi a una crescita dell’88,2% del valore della rosa rispetto a inizio stagione. Al primo agosto la stima era di 30,63 milioni di euro. La base di partenza era sì buona, ma il risultato finale è stato straordinario. Quarta miglior crescita dei valori da inizio stagione, dopo Juve Stabia (126,3%), Carrarese (123,2%) e Spezia (121%), squadre che partivano con ambizioni inferiori a quelle nerazzurre, ma che hanno pienamente raggiunto i rispettivi obiettivi (con due che sono ancora alla ricerca della Serie A).

Passando ai singoli della formazione nerazzurra, possiamo vedere come il calciatore con il valore stimato maggiore del cartellino sia Simone Canestrelli: 6 milioni per il difensore classe 2000. Dietro di lui, 5 milioni è valutato quello di Matteo Tramoni, mentre 4,5 quello di Lind. Importante precisare che la stima non equivale alla valutazione singola del club, ma utile a dare un’idea. Importante vedere come sia lievitato il valore di Lind, considerata la spesa di 3,6 milioni per comprarlo. Sempre riguardo i nuovi acquisti, Angori ha visto il suo valore arrivare a 4 milioni di euro, acquistato a meno della metà.

Nonostante l’infortunio che lo ha tenuto fuori tutta la stagione, Tomas Esteves è sempre valutato 3 milioni di euro, stessa cifra di Morutan e Meister (che attualmente sono in prestito con diritto di riscatto, il primo fino al 30 giugno, il secondo fino a dicembre), Piccinini e Marin. Un piccolo assaggio per mettere le basi ai mesi di calciomercato che abbiamo davanti.