IN NAZIONALE. Nerazzurri all’estero. Marin e Aebischer protagonisti

Altra giostra, altra corsa, altri impegni per i nerazzurri impegnati in giro per il mondo in questa sosta. Nella serata di venerdì sono stati due i tesserati del Pisa che sono stati schierati dai rispettivi commissari tecnici. In questo caso, i due centrocampisti, a dimostrazione di una mediana di valore internazionale a disposizione di Alberto Gilardino.

Tutta la partita in campo per Marius Marin, schierato da Lucescu nel cuore del centrocampo della sua Romania. A Bucarest a fare festa è però il Canada, che – già qualificato al Mondiale in quanto nazione ospitante – ha vinto l’amichevole con un pesante 3-0. Trenta minuti a disposizione, invece, per Michel Aebischer. A Basilea, il calciatore del Pisa è subentrato al sessantesimo minuto in occasione della partita vinta dalla Svizzera per 4-0 contro il Kosovo.

Si apre con tre punti l’avventura della nazionale elvetica nel gruppo B, che comprende anche la Svezia e la Slovenia, le quali hanno pareggiato 2-2. Aebischer tornerà in campo domani sera, per la sfida appunto contro la Slovenia, mentre la Romania di Marin andrà in scena martedì contro Cipro. Attualmente i rumeni sono al terzo posto nel gruppo H con 6 punti totalizzati in quattro partite. Nel gruppo al primo posto c’è la Bosnia con tre vittorie in altrettante partite, mentre al secondo posto l’Austria con due partite e a punteggio pieno.

Daniel Denoon, invece, non è andato nemmeno in panchina nella vittoria in trasferta per 2-0 della Svizzera under-21 sul campo dell’Estonia, valida per le qualificazioni all’Europeo di categoria del 2027.

L.V.