Incontri ravvicinati. Favilli e Luperini, pisani doc avversari di eccezione. In campo anche la "generazione d’oro» di Aquilani

Sabato (alle 16.15) il Pisa giocherà una partita fondamentale contro la Ternana. Sarà una partita nella quale sia i nerazzurri, sia Alberto Aquilani, avranno avversari d’eccezione. A Terni infatti hanno trovato una seconda giovinezza due pisani "Doc", Andrea Favilli e Gregorio Luperini. Quest’ultimo in particolare ha iniziato la carriera in nerazzurro nel settore giovanile, prima di fare una lunga trafila nella Sampdoria e nel Pontedera, poi fare il "nomade" in giro per l’Italia.

La scorsa stagione è approdato a Terni e quest’anno ha giocato 24 partite segnando anche due reti e quattro assist per un totale di 1544 minuti di gioco. Diverso invece il caso di Favilli. L’attaccante, pronto a sfidare la squadra della sua città, è ancora a secco di reti in 18 partite, ma con la Ternana già segnò contro i nerazzurri nella gara di ritorno disputatasi al Libero Liberati, per un bottino complessivo, lo scorso anno, di 9 reti in campionato.

Quella di sabato per lui potrebbe essere la gara del rilancio. Una stagione complessa fin qui per il giocatore che ha sofferto anche del dualismo con il collega di reparto Raimondo, tanto da arrivare a perdere il posto da titolare.

Oltre a Favilli e Luperini però ci sono anche i ragazzi della "generazione d’oro" di Aquilani alla Fiorentina Primavera, alcuni dei quali anche trattati dal Pisa nel corso della scorsa estate. Si tratta del difensore centrale Lorenzo Lucchesi, del centrocampista Lorenzo Amatucci, dell’esterno Costantino Favasuli, nipote dell’ex capitano nerazzurro Francesco, oltre alla seconda punta Filippo Di Stefano, senza contare un altro centrale difensivo, Christian Dalle Mura. Mezza ex Fiorentina Primavera a raccolta insomma.

Tra loro si segnala specialmente Amatucci, arrivato in inverno e già autore di 6 partite dopo il prestito nella finestra di gennaio. Hanno giocato più o meno tutti. Il 19enne Favasuli ad esempio ha già giocato 23 partite con 864 minuti, mentre Di Stefano ha segnato 4 reti per un totale di 23 presenze e 935 minuti di gioco, meglio delle 3 reti segnate dal miglior attaccante nerazzurro, Bonfanti.

Anche Lorenzo Lucchesi, pur da difensore centrale con 16 presenze, è riuscito a mettere dentro ben 2 gol, eguagliando l’apporto di Caracciolo e Canestrelli dal punto di vista offensivo. Sarà una partita importante, nella quale il passato e il presente dei pisani e degli ex allievi di Aquilani si scontrerà col loro presente.

Michele Bufalino