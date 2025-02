Incredibile prova d’amore. 4mila biglietti spolverati

Quella di Reggio Emilia potrebbe essere una delle trasferte destinate a rimanere nella storia del tifo pisano. Ieri infatti, in un’ora e quaranta minuti, la Tribuna Nord concessa ai supporter nerazzurri per Sassuolo-Pisa è andata esaurita. Ben 4000 biglietti venduti in 100 minuti, pari a 40 biglietti al minuto. La prevendita, iniziata alle 15, aveva già raggiunto quota 2500 biglietti venduti in mezz’ora per il tifo pisano, per poi diminuire di ritmo, ma proseguire fino all’esaurimento alle 16.40. Per la Tribuna Nord, questo il nome del settore designato, la prevendita sarebbe stata aperta fino a venerdì, ma non c’è stato bisogno. I botteghini Vivaticket e online sono stati letteralmente presi d’assalto. Si preannuncia quindi un vero e proprio esodo di pisani per la partita di sabato a Reggio Emilia. Il sentore per questo epilogo si aveva già da diverso tempo, poiché da più di due settimane erano stati riempiti prima tre, poi cinque pullman complessivamente da parte dei gruppi come il Club Autonomo Nerazzurro oppure il Centro di Coordinamento Pisa Clubs. Si pensava ci potesse essere il pienone, ma non così tanto, non con l’esaurimento dei biglietti in così poco tempo. Un vero e proprio record con una risposta di pubblico senza precedenti da parte dei supporter nerazzurri. Un’invasione in piena regola che si unisce ad altre storiche invasioni in tempi più recenti. Come non dimenticare i 5000 di Trieste della finale playoff 2019 che trascinarono il Pisa in Serie B? Come non dimenticare i 10mila di Bergamo nel 2003 contro l’Albinoleffe? E ancora gli storici playoff 2007 con Venezia e Monza, la sfortunata finale di Latina del 2013, così come la gioia di Foggia del 2016. Nel passato recente ci sono stati tantissimi esodi che hanno fatto parte della storia e oggi anche Reggio Emilia potrebbe entrare di diritto nell’olimpo delle trasferte più belle post 2000. Da quanto emerge però tanti tifosi hanno successivamente acquistato dei tagliandi anche in altri settori come in gradinata, o perfino nella curva di tifosi di casa e chissà che non siano dirottati nel settore adibito ai supporter nerazzurri. Dalle ultime notizie arrivate in tarda serata, dall’Emilia si parla di addirittura 5000 pisani presenti al Mapei Stadium di Reggio. Da Sassuolo infatti emerge che non saranno sbloccati altri biglietti o altre porzioni dello stadio, e lo stesso Pisa Sporting Club, nelle proprie storie instagram, ha favorito l’acquisto di tagliandi anche in altri settori, dato che per regolamento è possibile acquistarli senza restrizioni. Si va dunque verso il sold out totale per quella che, senza dubbio, sarà la partita più importante della stagione, insieme alla sfida di domenica 9 marzo contro lo Spezia, su cui però peserà l’obbligo della tessera del tifoso.