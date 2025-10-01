Infortunio Aebischer, massima cautela. Così si allontana il suo ritorno a Bologna

Sono ore di ansia in casa nerazzurra: più passa il tempo, maggiormente si assottigliano le speranze di avere a disposizione Michel Aebischer nella complicata trasferta di Bologna. Per lo svizzero si tratterebbe di una piacevole sfida da ex, dopo aver indossato la casacca dei felsinei per 102 volte dal gennaio del 2022 allo scorso maggio. Un affetto ricambiato dalla tifoseria rossoblu, che al momento del suo addio e del trasferimento allo Sporting Club lo ha salutato con tanta commozione, assicurando anche i tifosi pisani sulla bontà dell’investimento realizzato dalla società di via Battisti. Parole che si sono tramutate immediatamente in fatti concreti: il nazionale elvetico si è preso immediatamente le chiavi del gioco di mister Gilardino, indossando la maglia da titolare in sei delle sette partite ufficiali fin qui disputate. Dalla prima gara di Cesena, a metà agosto, in Coppa Italia, fino al derby di domenica scorsa, Aebischer ha saltato per intero esclusivamente i sedicesimi di finale di coppa contro il Torino: una decisione presa dallo staff tecnico per preservarne le energie in vista della partita con la Fiorentina e proprio quella di domenica 5 ottobre in Emilia.

Purtroppo il fato ha voluto che esattamente un minuto dopo la ripresa delle "ostilità" contro i viola, il numero 20 nerazzurro sentisse una forte fitta all’adduttore che lo ha obbligato a lasciare il campo. Inutile il tentativo di proseguire: dopo aver ricevuto le prime cure dello staff medico, Aebischer ha mosso due passi e richiesto la sostituzione. Il calciatore ha ultimato gli esami strumentali e a breve si conoscerà l’entità dell’infortunio: la speranza, come viene spesso detto in questi casi, è che il centrocampista si sia fermato in tempo per scongiurare lesioni di media o grave entità. La zona in cui si è palesato il guaio muscolare è molto delicata, poiché soggetta a costanti sollecitazioni durante l’esercizio fisico: di conseguenza i sanitari e mister Gilardino adotteranno la massima cautela nei confronti del giocatore. Pur essendo già divenuto uno dei perni fondamentali della formazione titolare (405’ minuti giocati sui 450 complessivi del campionato), la sensazione è che Michel Aebischer molto difficilmente farà parte della spedizione che domenica affronterà il Bologna al "Dall’Ara".

Il calendario però, per una volta, viene in soccorso del Pisa: dopo questa sfida la Serie A si fermerà nuovamente per fare spazio alle partite delle nazionali. Aebischer avrebbe così tutto il tempo per recuperare pienamente dall’infortunio, evitando anche le fatiche con la Svizzera, e presentarsi tirato a lucido per la ripresa del campionato, sabato 18 ottobre in casa contro l’Hellas Verona. Differente la situazione di Daniel Denoon, l’altro elvetico del gruppo: dopo aver giocato soltanto al debutto contro l’Atalanta e aver saltato le altre sfide per infortunio, sembra finalmente arrivato il momento del rientro in gruppo. Tomas Esteves invece prosegue il percorso fisioterapico per risolvere il guaio all’adduttore. Nessun problema, infine, per M’Bala Nzola.

