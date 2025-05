INIZIATIVE NERAZZURRE. Il nostro poster già spopola. Giornali finiti in pochissime ore

Ci sono momenti che restano scolpiti nella storia e nella memoria anche se durano solo qualche ora. Momenti che meritano di incorniciati per poterli riguardare e ripensare alla magia della notte del 10 maggio, quando la città ha festeggiato la promozione in Serie A. Per questo La Nazione, dopo le cartoline speciali in collaborazione con l’Associazione Cento e il fascicolo speciale da 128 pagine, ha voluto regalare a voi lettori il poster commemorativo dello spettacolo dei lungarni invasi da oltre diecimila persone al grido "Pisa ti Amo".

Tutto questo amore nerazzurro è stato immortalato nell’obiettivo del nostro fotografo Enrico Mattia Del Punta che da ieri: un poster che, però, è andato letteralmente a ruba. In tantissime edicole, già dalla mattina, il nostro omaggio era introvabile. Ma il nostro giornale non si ferma e già si prepara alla prossima entusiasmante stagione che vedrà tantissime altre iniziative per "celebrare" insieme il ritorno nella massima categoria dopo 34 anni. La festa nerazzurra su La Nazione dunque non finisce mai.