Intrigo sull’asse ligure per Idrissa Touré. Offerta Spezia con tanto di contropartita

Sfoltire la rosa è diventata la priorità della dirigenza nerazzurra e Idrissa Touré è tornato al centro del dibattito del mercato. Il centrocampista infatti, come rivelato qualche giorno fa da La Nazione è da oltre una settimana nel mirino dello Spezia. Una prima offerta da parte dei dirigenti liguri era stata rifiutata, ma ora i bianconeri sono tornati alla carica. Lo Spezia infatti vorrebbe dotarsi di un centrocampista centrale prima della prossima partita, ma per il momento c’è ancora distanza tra le due parti e una quadra non è ancora stata trovata. Da quanto emergerebbe l’offerta sarebbe ancora troppo bassa (si parla di 1,5 milioni di euro) e i dirigenti nerazzurri hanno preso tempo. I liguri, dal canto loro, avrebbero cercato di mettere nell’affare anche Laurens Serpe, 22enne, difensore centrale italo-olandese, come parziale contropartita, una presenza in questa stagione. I nerazzurri inoltre sarebbero restii a far partire Touré prima della fine del mese e, considerando che Pisa-Spezia si giocherà il 27 gennaio, anche questo è un elemento da considerare.

In questo ricco quadro incerto alla fine lo Spezia ieri si è mosso e ha chiuso per il prestito semestrale del centrocampista Filip Jagiello, 26 anni, del Genoa, una mossa che potrebbe chiudere o rinviare un eventuale arrivo di Touré. Sul piatto però restano da sciogliere i nodi dei possibili cedibili. Si cerca una squadra per Maxime Leverbe e Roko Jureskin, così come per Emanuel Vignato, su cui aveva sondato il terreno il Palermo, ma non è ancora emerso un interesse concreto fino a questo momento per i due giocatori. Canestrelli è sempre nel mirino del Bologna, ma il Pisa non se ne vuole separare nel breve periodo e la valutazione che la società da al calciatore è superiore ai 3 milioni di euro.

Poi dev’essere declinata la delicata vicenda Beruatto. Il terzino da oltre un mese è fuori per un infortunio alla caviglia, ma dopo il cambio di procuratore avvenuto a dicembre, passando alla scuderia di Giuseppe Riso (lo stesso agente di Lorenzo Lucca), è andato nel mirino di alcune squadre di Serie A: Udinese, Frosinone e Sassuolo, con questi ultimi che hanno sondato il terreno. Proprio con Sassuolo continua ad essere in atto la trattative per l’attaccante Luca Moro, 22 anni, attualmente in prestito allo Spezia. Il Modena si è interessato a lui ma non ha ancora affondato il colpo, la Sampdoria continua a sondarlo e la Reggiana si è visto arrivare un no dal giocatore per il momento. Ecco perché il Pisa sembrerebbe in vantaggio su di lui, ma l’operazione potrebbe andare in porto eventualmente nell’ultima settimana e chissà che non coinvolga anche Beruatto. Infine continua la ricerca per un centrale difensivo mancino e un esterno sinistro. Per ora i nomi che circolano sono quelli del 20enne Yuri Rocchetti della Cremonese, centrale mancino ed esterno sinistro, e Andrea Bozzolan, 19 del Perugia, terzino sinistro puro.