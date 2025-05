Inzaghi e il Pisa, attesa per il vertice. Presto l’incontro per preparare la Serie A

È la settimana decisiva per porre la prima pietra del nuovo Pisa in Serie A. Come annunciato al termine del campionato, Filippo Inzaghi si è concesso qualche giorno di vacanza, utili per staccare la spina, prima di iniziare a programmare il proprio futuro. In questi giorni è in programma il tanto atteso incontro tra l’allenatore e la dirigenza nerazzurra. Sul piatto Inzaghi porrà le proprie richieste: "La Serie A è un campionato totalmente diverso, un altro sport" aveva dichiarato, e ascolterà le intenzioni del club. Presumibile che l’allenatore pretenda delle garanzie, anche per continuare al meglio la propria avventura in nerazzurro, dove finora gli è stato permesso di lavorare al meglio. E i risultati si sono visti, avendo scritto la storia del club.

Dopo l’avventura al Milan agli inizi della carriera da allenatore, "Superpippo" è stato nominato allenatore del Bologna per la stagione 2018-19, venendo esonerato a gennaio, nel 2020-21 ha terminato il campionato con la retrocessione con il Benevento, che la stagione prima aveva guidato alla vittoria, mentre nel 2023-24 è stato esonerato anzitempo alla guida di una Salernitana che senza di lui è andata alla deriva. Quindi, se in Serie B si è confermato uno dei migliori tecnici (se non il migliore) sulla piazza, adesso Inzaghi vuole dimostrare di saper dire la sua anche nel massimo campionato. La società non ha mai avuto un minimo di dubbio circa la sua permanenza, con il contratto ha visto la scadenza allungarsi al 2027 in seguito alla promozione. Inzaghi ha saputo, oltre ai risultati sportivi, anche valorizzare i calciatori (si pensi a Bonfanti per ultimo, convocato dall’under-21, anche se non di proprietà del Pisa). Certo è che non sono passate inosservate le voci relative agli interessamenti da parte di altri club all’allenatore. Ma se è vero che i risultati sul campo non possono non aver suscitato l’interesse da parte di altre società, le altre "notizie" di un addio già scritto altro non sono che voci. Inzaghi stesso più e più volte nel corso delle ultime dichiarazioni ha espresso il proprio desiderio di continuare: "Sarà bellissimo. Prima pensiamo alla salvezza, poi si vedrà" ha detto nel corso dell’intervista rilasciata a Sportweek. Ma anche al nostro giornale, a margine di un evento organizzato con l’Università di Pisa, ha dichiarato: "Resto, ho due anni di contratto qui. Sto benissimo", ma anche in un’altra intervista, questa volta al Corriere dello Sport, aveva ribadito: "Andare via? Non credo proprio, ho un bellissimo rapporto con la società e la piazza". Inzaghi ha ribadito più e più volte l’amore per il Pisa.

L’incontro sarà utile per capire entrambe le parti quali le intenzioni in vista di un campionato dal quale i nerazzurri mancano da 34 anni. L’ipotesi dell’addio, che per correttezza va mantenuta viva fino all’avvenuto incontro, date le dichiarazioni diventerebbe sorprendente.