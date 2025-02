Inzaghi, "grande risposta di pubblico, orgoglioso dei 6000 pisani"

Pisa, 28 febbraio 2025 – Dalla sala stampa dell’Arena Garibaldi il tecnico nerazzurro Filippo Inzaghi anticipa i temi della gara di domani contro il Sassuolo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sassuolo-Pisa forse è la più bella gara del campionato. Dopo questo percorso bellissimo rappresenta un esame di laurea finale?

“Io penso che gli esami di laurea la squadra li abbia già superati per quelle che erano le aspettative iniziali. Dobbiamo giocarla con grande voglia e sereni. L’obbligo lo devono avere le altre squadre, noi dobbiamo solo confermare quanto di buono abbiamo fatto”

La partita di stasera dello Spezia può incidere sulle due squadre?

“Mi interessa poco, mai guardato gli altri o la classifica. A me interessa la crescita, dev’essere un giorno di grande festa e muovere una tifoseria del genere con grandi numeri in trasferta è motivo di grande soddisfazione per tutto l’ambiente. Sono felice e orgoglioso, domani giochiamo contro una squadra che ha ottenuto 62 punti con un grande allenatore un grande valore. Ce la giocheremo con le nostre armi”.

Quali sono le condizioni dei giocatori? Quali i dubbi?

“Dubbi ne ho come sempre tanti, perché sono i giocatori che me li fanno sorgere per come si allenano ogni giorno in difesa, a centrocampo e in attacco. So anche che in panchina ho tante armi importanti. Questa è stata la nostra forte, mancheranno solo Solbakken e Vignato”.

Sassuolo contro Pisa è anche una sfida tra due ex campioni del Mondo in panchina. Negli ultimi 25 anni delle cinque squadre che hanno fatto più punti dopo 27 giornate, quattro le hanno allenate Grosso e Inzaghi.

“Abbiamo condiviso sempre grandi emozioni insieme, abbiamo avuto la fortuna di avere allenato grandi squadre con l’augurio di continuare a festeggiare insieme anche a fine anno insieme anche un altro traguardo”.

Morutan e Tramoni, staffetta anche domani?

“Il mio obiettivo è portarli a giocare insieme dal primo minuto, bisognerà però che Tramoni stia bene tre o quattro partite e che Morutan continui a crescere come sta continuando a fare. Questo per me non è un problema, io voglio che arrivino alle migliori condizioni”.

Oltre 6000 tifosi, una risposta incredibile…

“Tutto conta, ma io cerco di far riflettere i miei giocatori, facendogli pensare a quello che doveva essere il nostro obbligo. Ovvero raggiungere i playoff e fare meglio degli anni scorsi. Ora abbiamo dimostrato che ci possiamo stare e abbiamo il dovere di provarci fino alla fine con grande leggerezza. Vogliamo giocarci le nostre carte davanti a un pubblico splendido che ci seguirà in massa. Siamo felici che i tifosi si siano reinnamorati di questi giocatori, abbiamo fatto qualcosa di unico e dobbiamo goderci queste sfide. E’ il bello del calcio, col duro lavoro ci siamo arrivati. Ci sono però anche gli avversari, molto forti. Li abbiamo battuti con la partita perfetta, per batterli ancora servirà un’altra partita perfetta. Se entrassero in campo i tifosi avremmo già vinto”.

Si potrebbe dire che queste due gare sono venute nel momento giusto?

“Veniamo da una grande partita contro la Juve Stabia, ma ogni gara fa storia a sé. Siamo curiosi di vedere la crescita dei giocatori”.

I punti fatti a Cesena e Catanzaro sono importantissimi perché dopo le gare col Pisa hanno vinto contro le squadre di vertice contro Cremonese e Spezia.

“Sapevo che erano pareggi importanti, avremmo meritato specialmente col Cesena un altro risultato, ma il calcio è così, a volte si vincono gare che si meritavano di pareggiare o viceversa. Ogni sfida ora varrà triplo. Siamo arrivati a giocarci queste partite così importanti con un grande vantaggio, ma non dobbiamo cullarci”.

Domani i due fratelli Inzaghi soffriranno insieme…

“Soffrono più i nostri genitori a casa, giocheremo quasi in contemporanea, ma speriamo di ottenere entrambi risultati positivi”.

Michele Bufalino