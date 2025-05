Inzaghi-Pisa verso la separazione. Non c’è l’accordo con la società. I possibili sostituti

Pisa, 28 maggio - Potrebbe essere giunta al termine l’avventura di Inzaghi al Pisa. Nel corso dell’incontro in atto a Forte dei Marmi tra l’allenatore e la società, sembra essere arrivata la fumata nera. L’allenatore, come riportato nei giorni scorsi, avrebbe fatto delle richieste circa il progetto tecnico per poter arrivare al meglio a giocarsi la Serie A, come aveva dichiarato nelle ultime dichiarazioni stagionali. Questo è quanto riportato da Gianlucadimarzio.com. Inzaghi sembra aver non aver ottenuto le garanzie sperate. Al momento, però, essendoci questa incongruenza tra le visioni, la strada sembra essere quella della separazione, al netto di cambi di rotta della società.

Il Pisa non ha intenzione di farsi trovare impreparato, iniziando già a lavorare per quanto avverrà la separazione. Tra i possibili nomi in lista vi sono quelli di Alberto Gilardino, Andrea Pirlo, entrambi attualmente senza panchina e già con esperienza in panchina in Serie A (il primo al Genoa, il secondo alla Juventus), ma anche Paolo Zanetti, in caso di separazione dal Verona.

Una storia d’amore, quella tra Inzaghi e il Pisa, destinata sembra dunque a finire. Un allenatore il cui nome resta comunque scolpito nella storia della squadra nerazzurra, tornata con lui in Serie A dopo 34 anni. “Ho ancora due anni di contratto, ma c’è tanto da discutere”, aveva detto Inzaghi nelle scorse settimane riguardo al suo futuro.