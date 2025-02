Ippodromo. Ha vinto il cavallo... Favorito. I contendenti montati da due fratelli

Favorito (M. Sanna) ha vinto la tris premio "Arnino", metri 1500, in programma ieri all’ippodromo di San Rossore. Il vincitore ha battuto per un corto muso Fair Angel; al terzo posto High Sport. Combinazione vincente: 10-3-1. La corsa, con dieci cavalli alle gabbie di partenza, aveva come favorito Dragomanno ma il cavallo è crollato a metà dirittura propiziando l’arrivo in stretta foto (particolare curioso, i due cavalli contendenti erano montati dai fratelli Mario e Gavino Sanna).

Il pomeriggio feriale di corse al galoppo, in una bella giornata di sole e su terreno tornato in perfette condizioni dopo la troppa pioggia caduta nella settimana scorsa, era in larga parte dedicato alla parte occidentale del nostro territorio. Fra le corse presenti nel resto del programma si distinguevano il premio Basilica di San Piero, handicap sui 1200 metri, e il premio Boccadarno, handicap sui 2000 metri. Nel premio Basilica di San Piero si sono confrontati sei puledri due dei quali salivano da Roma con ruolo di cavalli da battere ma il favorito Territory ha dovuto cedere il passo a Twilight Ballet (G. Sanna).

Otto cavalli al via nella prova per cavalli anziani, un handicap che vedeva la presenza di un grande ‘decaduto’, come Shark Alert, che godeva di un peso interessante. E infatti il cavallo è stato eletto favorito della corsa ma è stato battuto da Elegant Drago (S. Saiu). Da segnalare in apertura di convegno il premio Domenico Arnaldi, metri 1300, dedicato a un gentleman rider che ha segnato la storia della categoria vincendo ben 309 corse delle quali 10 in ostacoli. Netto il successo di Drag Lift (G. Perugini).

Si torna a correre domenica con un convegno di grande interesse grazie ai tre maggiori premi ostacolistici della riunione. Numerose anche le iniziative collaterali per il pubblico promosse dalla società: dalla presenza di un illusionista sul parterre durante le corse ai festeggiamenti per il primo giorno di carnevale donando zucchero filato ai bambini che si presenteranno mascherati all’ippodromo.