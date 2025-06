Isak Vural si unisce allo Sporting Club e scopre la magia della Luminara di Pisa

La serata di lunedì non è stata soltanto l’occasione, per tutti i pisani di città e quelli sparsi in tutta la provincia o anche al di fuori dei suoi confini, per rispolverare l’orgoglio di appartenere alla terra che dette i natali a Ranieri Scacceri. La magia della Luminara ha affascinato e coinvolto anche un ragazzo che nella nostra città aveva messo piede da pochissime ore, giusto il tempo di sostenere le visite mediche e apporre la propria firma al contratto che lo legherà allo Sporting Club per i prossimi quattro anni.

Isak Vural, il talentuoso centrocampista nato nel 2006 a Stoccolma da famiglia turca – di cui possiede anche la nazionalità e per la quale gioca, nella selezione Under 21 – dopo aver superato con successo i test fisici propedeutici alla formalizzazione del trasferimento in nerazzurro dal Frosinone (club che lo ha portato in Italia e lo ha fatto esordire in B), si è concesso lo svago di vedere con ii propri occhi la celebrazione che ogni anno Pisa tributa al suo santo patrono.

Il calciatore acquisito dalla società di via Battisti per una cifra superiore ai 4 milioni di euro – bruciando sul tempo la concorrenza di big del calibro di Atalanta, Juventus e Betis Siviglia -, nella serata della Luminara è stato avvistato e immortalato dai supporter nerazzurri in via Matteucci mentre, in compagnia di un amico, si avviava verso i lungarni. Un modo sicuramente inusuale per prendere dimestichezza con il suo prossimo luogo di lavoro ma anche di vita, allo stesso tempo anche una strada ricca di pathos che ha già fatto breccia nella sua nuova tifoseria.

M.A.