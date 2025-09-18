Isak Vural sulla strada del ritorno: "Ho saltato l’intera preparazione ma sto lavorando sodo». "I problemi? Finalmente superati»

Il peggio è passato: adesso c’è soltanto il sentiero da percorrere, con fiducia ed entusiasmo e tanta voglia di dimostrare. Isak Vural, talento ventunenne acquistato dal Pisa alla cifra record di oltre 6 milioni di euro dal Frosinone, vuole conquistare il cuore dei suoi nuovi tifosi. "Purtroppo ho perso per intero la preparazione estiva con il resto dei compagni – ha spiegato il turco nato a Stoccolma nel corso del media day organizzato dal club nella sala stampa dell’Arena Garibaldi -. Dovevo risolvere il problema al tendine rotuleo del ginocchio e ho quindi mi sono dovuto fermare per curarmi. Fortunatamente il problema è alle spalle: adesso posso pensare esclusivamente ad allenarmi".

Vural adesso è alle prese con il recupero della migliore condizione atletica: "Sto lavorando sodo ogni giorno per mettermi al pari dei compagni. Voglio dare il mio contributo in campo e ripagare la fiducia che la società ha riposto in me. L’accoglienza dello spogliatoio nei miei confronti è stata eccezionale: ho trovato un gruppo incredibile per coesione, serietà ed entusiasmo". L’ex centrocampista del Frosinone ha anche ammesso di "essere rimasto folgorato dalla passione della tifoseria in occasione della partita che ho giocato qui lo scorso 1 maggio. Lo stadio era pazzesco, si percepiva la spinta che la gente imprimeva ai giocatori dagli spalti. Anche questa componente è stata importante nella trattativa: non vedo l’ora di scendere in campo e godermi il calore della nostra gente". Oltre a questo aspetto, Vural è stato convinto a sposare il nerazzurro da un progetto "stimolante e interessante per un giovane. Qui c’è grande attenzione alla crescita professionale e umana del giocatore, non viene lasciato niente al caso. Giovanni Corrado e Davide Vaira mi hanno presentato una realtà appetibile e in grande ascesa. Poi ho parlato con mister Alberto Gilardino e ho compreso anche le linee guida del progetto tecnico".

Un programma nel quale Isak Vural vuole calarsi nel minor tempo possibile, mettendo in mostra le sue peculiarità: "Sono un centrocampista moderno. Penso di saper svolgere con quantità e qualità entrambe le fasi, ma ovviamente preferisco avere la palla tra i piedi e contribuire alla costruzione della manovra. Dalla linea mediana alla trequarti mi vedo in qualsiasi posizione: ho una preferenza tattica, ma mister Gilardino sa che sono a sua completa disposizione".

M.A.