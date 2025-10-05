Italiano prepara la sfida. Pochi dubbi per i felsinei

Non ha parlato Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Pisa. L’allenatore rossoblù aveva parlato recentemente, giovedì, dopo il pareggio in Europa League contro il Friburgo. "Cresceremo tutti, come singoli e come gruppo. Non è facile giocare ogni tre giorni" aveva dichiarato. La squadra emiliana è reduce, infatti, da tre partite senza successo: l’esordio europeo con sconfitta contro l’Aston Villa, quindi i pareggi di Lecce in campionato e appunto, quello contro i tedeschi. Una formazione che ancora deve imparare a calibrare il triplice impegno, nonostante lo abbiamo avuto anche lo scorso campionato.

Un percorso, in questo spezzone iniziale, ambivalente per il Bologna, che ha vinto le due gare giocate a Dall’Ara in campionato (contro Como e Genoa), mentre lontano da casa non è riuscita ad andare oltre al pareggio. Per oggi, a Vincenzo Italiano basterebbe portare avanti questa tendenza, con un successo contro il Pisa che permetterebbe di mantenersi agganciati al gruppo nelle zone alte in classifica. Niente da fare per Ciro Immobile, ancora alle prese con l’infortunio subito nei primi minuti della prima giornata di campionato contro la Roma. Oltre all’attaccante, fuori dalla lista dei convocati anche Sulemana.

Nel 4-2-3-1 modulo di riferimento, non dovrebbero esserci grosse variazioni. In porta ci sarà Skorupski, la linea a quattro dovrebbe vedere Vitik favorito su Lucumì al fianco di Heggem, con sugli esterni che potrebbero agire Zortea e Lykogiannis, ma in ballottaggio aperto con Holm e Miranda. Possibile turno di riposo per Ferguson, con Nikola Moro che dovrebbe affiancare Freuler. In attacco dovrebbe giocare dal primo minuto Orsolini sulla destra, con Cambiaghi (fresco di prima convocazione in Azzurro) sul fronte opposto.

Odgaard favorito su Fabbian per agire sulla trequarti dietro all’unica punta che dovrebbe essere Santiago Castro. Un’occasione speciale, per Vincenzo Italiano, di poter riabbracciare tra le fila degli avversari un giocatore con cui ha condiviso tanto in carriera, sia allo Spezia che alla Fiorentina: M’Bala Nzola.

Lorenzo Vero