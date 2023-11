"Jan Mlakar: Prestazione Superba Contro il Como"

Senza dubbio alcuno, quella contro il Como è stata la migliore prestazione di Jan Mlakar. Schierato ala sinistra nel 4-2-3-1, lo sloveno è stato l’autore dell’assist che ha portato al pareggio di Valoti. "Mi sentivo bene. Giocare con Valoti e Moreo è facile: sono giocatori forti. Il momento è difficilissimo, ma piano piano arriverà la svolta" ha commentato il giocatore in conferenza stampa al termine della partita. Spesso pericoloso, Mlakar non ha trovato ancora il gol – come i compagni di reparto – ma, impiegato da esterno, come sempre gli accade in nazionale, oggi ha mostrato un miglioramento frutto del lavoro: "Gioco sempre lì, anche il mister mi schiera spesso in quel ruolo. Mi piace. Preferisco però attaccare lo spazio invece di stare con i piedi sulla linea". Un Pisa che ha visto un miglioramento soprattutto nel secondo tempo. Come mai? Mlakar risponde: "Abbiamo parlato nell’intervallo, dobbiamo essere più aggressivi e giocare a pallone, cosa che sappiamo fare".

Lorenzo Vero