Kosta Runjaic. "Il Pisa? Bravi nelle transizioni»

Imbattuto dopo le prime due settimane di torneo, con uno "scalpo" di prestigio già piazzato in bacheca e la sensazione di poter ulteriormente migliorare le prestazioni e i contenuti espressi dalla squadra sul rettangolo verde non appena anche tutti gli acquisti estivi saranno entrati a pieno regime. Kosta Runjaic, allenatore tedesco croato da un anno sulla panchina friulana, si gode la sua Udinese senza però perdere di vista la strettissima attualità: "C’è una buona atmosfera. Vivremo naturalmente degli alti e bassi, ci vuole un periodo di assestamento, l’obiettivo è giocare meglio ed essere più costanti, quando avremo periodi difficili li accetteremo ma vogliamo ridurli al minimo. C’è una buona energia, abbiamo una rosa equilibrata, ora dobbiamo fare buone prestazioni come quella contro l’Inter per vincere. Contro il Pisa sarà difficile: sono bravi nei duelli, forti nelle transizioni, hanno vinto tanto in casa nella scorsa stagione e quest’anno hanno fatto una bella figura contro Atalanta e Roma". Il tecnico bianconero spiega di aver sfruttato al meglio "le due settimane di pausa, ci siamo allenati, con chi non era in nazionale abbiamo lavorato sui dettagli, abbiamo svolto un buon programma. Poi man mano sono tornati i nazionali, ci siamo allenati da giovedì con il gruppo al completo e oggi abbiamo fatto la rifinitura". Le indicazioni fornite da quest’ultima sessione di allenamento sono che l’attaccante ivoriano Bayo dovrà saltare il match, al pari del centrocampista Lovric. Il nuovo innesto Zaniolo scalpita.

M.A.