La classifica e le statistiche: Caracciolo terzo per numero di palloni intercettati. Uno sguardo alle sfide salvezza

Pisa spettatore in questa domenica di Serie A. Se è sacrosanto dire che guardare la classifica a questo punto del campionato è sbagliato, è altresì vero che i punti conquistati in avvio si presentano come dispensa fondamentale nel momento clou della stagione. Considerata così la prevista bagarre per la salvezza (il direttore generale Corrado ha dichiarato che l’obiettivo salvezza, se dovesse essere raggiunto, molto probabilmente lo sarà all’ultima giornata), ogni risultato positivo conquistato dalle squadre coinvolte rappresenta un tassello importante in vista della permanenza in massima serie. E sette sono già i punti conquistati dal Cagliari in appena quattro giornate, gli ultimi tre nello scontro diretto contro un Lecce già in crisi. La squadra di Di Francesco nell’anticipo del venerdì ha perso per 2-1 in rimonta in casa, e rimane a quota un punto in classifica.

Un punto che ha anche il Parma di Carlos Cuesta, che alle 15 sarà impegnato in un’altra sfida tra due squadre che in proiezione saranno invischiate nella lotta per non retrocedere.

Allo "Zini" gli emiliani saranno ospiti dell’ancora imbattuta Cremonese di Davide Nicola. Il Sassuolo di Grosso, forte dei tre punti conquistati contro la Lazio nell’ultimo turno, sarà ospite a San Siro dell’Inter, stadio nel quale storicamente ha sempre strappato risultati importanti. Basandoci sui primi risultati, anche la Fiorentina ha un disperato bisogno di punti (2 nelle prime tre partite), e nel pomeriggio ospiterà il Como di Fabregas.

Tra tutte le squadre della parte destra della classifica, il Pisa nelle prime tre partite ha evidenziato un ottimo assetto difensivo. Solo tre i gol subiti pur avendo affrontato due club impegnati in Europa come Atalanta e Roma, oltre all’Udinese. A questo riguardo, c’è un dato che premia il capitano, oltre che leader difensivo, Antonio Caracciolo. Secondo quanto riportato dal portale Kickest, il nerazzurro è terzo per numero di palloni intercettati in questo avvio di campionato (11). Meglio di lui ci sono solamente due centrocampisti del Genoa, Masini e Frendrup, a quota 12.

Lorenzo Vero