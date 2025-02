La classifica. Sassuolo, ieri il nuovo sorpasso

Dura solamente una notte la passerella del Pisa in testa alla classifica di Serie B. Le gare giocate ieri alle 15 hanno ristabilito lo status quo ante bellum. Infatti, sia il Sassuolo che lo Spezia hanno ottenuto i tre punti, che lascia le distanze in vetta invariate rispetto a settimana scorsa (ma con una giornata in meno da giocare): il Sassuolo è primo a quota cinquantacinque punti, due in più rispetto al Pisa di Inzaghi, mentre lo Spezia rimane al terzo posto a quota quarantotto. Stesso risultato, 2-0, per le due rivali dei nerazzurri. I neroverdi lo hanno fatto in casa, contro la Juve Stabia (che sullo 0-0 si è vista annullare un gol). Le reti portano la firma di Laurienté e Mulattieri. Al termine della partita, l’amministratore delegato dei campani, Polcino, si è sfogato sull’arbitraggio: "Non reputiamo gli episodi corretti. Non è un gioco pari: il nostro mister non può dire nulla che viene mandato via".

Passando all’altro campo rilevante per i colori nerazzurri, lo Spezia di D’Angelo torna all’inseguimento del Pisa grazie al successo di Cittadella, che sabato farà visita proprio all’Arena. Senza lo squalificato Pio Esposito, e con il neo-arrivato Lapadula subentrato al sessantaquattresimo, è Vignali che segna ancora, dopo la doppietta di settimana scorsa contro il Sassuolo. Terzo gol in due partite per l’esterno. La seconda rete arriva sempre nel primo tempo, a causa di un goffo autogol da parte di Carrisoni. Terzo successo consecutivo per i liguri, che stanno vivendo probabilmente il miglior momento della loro stagione.

Il loro risultato porta a undici i punti di vantaggio rispetto alla Cremonese quarta, impegnata oggi in trasferta sul campo della Salernitana.

Ricordiamo che affinché non vengano disputati i playoff sono necessari quindici punti tra la terza e la quarta classificata. Negli altri risultati di ieri, da segnare il successo del Catanzaro sul Cesena per 4-2, mentre la Sampdoria ritrova un successo che mancava da mesi (rimanendo però in zona playout).

A Marassi è arrivata la vittoria, con Beruatto e Sibilli in campo, un sempre più ultimo Cosenza per 1-0.

Lorenzo Vero