La curiosità. I nostri calciatori quarti per altezza

I vecchi adagi popolari ci aiutano spesso a comprendere e dipanare questioni che ci si parano di fronte nella vita quotidiana. Ce n’è uno che recita: "Altezza mezza bellezza". Abbinandolo al campionato di Serie A, possiamo declinarlo come: "Struttura fisica imponente, buone probabilità di battere l’avversario nei duelli corpo a corpo". Approfondendo i dati a disposizione relativi all’altezza media delle venti rose partecipanti al torneo scopriamo che il Pisa si ritrova al vertice in questa speciale statistica: i nerazzurri hanno un’altezza media di 186 centimetri, che li pone al quarto posto alle spalle di Cagliari (altezza media 188,6 centimetri), Atalanta (188 centimetri) e Lecce (186,1 centimetri). I nerazzurri primeggiano anche allargando i confini all’Europa: nella lista continentale il Pisa è 15° posto. Una precisa scelta tecnica presa dalla dirigenza dello Sporting Club, d’accordo con mister Alberto Gilardino, in sede di allestimento dell’organico: d’altronde basta osservare la statura di molti degli innesti delle scorse settimane per comprendere quanto il Pisa punti sulla componente fisica nella corsa verso la salvezza. Simone Scuffet raggiunge i 193 centimetri, 187 per Giovanni Bonfanti, Raul Albiol è alto 190 centimetri, tre in meno per Daniel Denoon. L’italo brasiliano Mateus Lusuardi raggiunge i 190 cm, un gradino sotto troviamo Isak Vural, Calvin Stengs è alto 187 cm. Gli unici innesti sotto la media sono M’Bala Nzola, Juan Cuadrado, Ebenezer Akinsanmiro e Michel Aebischer. Il nerazzurro più alto è tornato alla base dopo il prestito dello scorso anno: non lo abbiamo ancora potuto vedere per l’infortunio rimediato in estate: Francesco Coppola è alto 195 cm.

M.A.