La curiosità. Nel film francese "Noi e loro» spunta una maglia del Pisa

Che ci fa una maglietta del Pisa in un film francese? E’ quello che si sono chiesti centinaia di pisani all’uscita del trailer della pellicola "Noi e loro", un dramma diretto dalle sorelle Delphine e Muriel Coulin e che parla di conflitto familiare e identità. Dopo circa un minuto dall’inizio del trailer infatti, appare il protagonista con la maglia nerazzurra della promozione in Serie B 2015-16, con suo padre che gli rivolge la frase: "Se tua madre ti vedesse così..". La scena ha suscitato subito l’ilarità generale tra condivisioni e commenti, oltre al fermo immagine del dialogo tra i due personaggi. Sui social si è scatenato quindi il dibattito: come è finita quella maglia in un film francese? È stata una scelta casuale o un omaggio nascosto? La produzione non ha fornito spiegazioni ufficiali, anche perché la costumista Julia Dunoyer, non ha legami con la città, ma il dettaglio non è passato inosservato e ha alimentato l’attesa per l’uscita del film, prevista per il 27 febbraio. Stando a quanto riportato da chi invece la pellicola l’ha visionata in anteprima non vi sarebbero specifici motivi di trama. "Nel film si vede solo che il protagonista indossa questa maglietta - dichiara Lisa Menga della casa di distribuzione Wonder Pictures, contattata dalla redazione -. Senza una ragione particolare. Non viene infatti spiegato alla visione del film. Le tematiche della pellicola sono in realtà molto serie. Si tratta di un dramma intenso e attuale che affronta il delicato tema del conflitto generazionale e politico all’interno di una famiglia operaia francese. Il protagonista, interpretato magistralmente da Vincent Lindon, è un padre che si trova a dover gestire un figlio che si avvicina a gruppi di estrema destra, mentre l’altro lascia casa per studiare a Parigi". L’immagine della maglietta però ha rapidamente catturato l’attenzione dei tifosi nerazzurri e scatenato curiosità sui social. Il film, che sarà visibile anche a Pisa dal 27 febbraio al cinema Odeon, è l’adattamento del romanzo "Quel che serve di notte" di Laurent Petitmangin. Racconta la storia di Pierre, un ferroviere rimasto vedovo, che ha cresciuto da solo i suoi due figli. Quando il più giovane, Louis, parte per studiare alla Sorbona, l’altro figlio, Fus, prende una strada completamente opposta: abbandona ogni ambizione, si rifugia nella rabbia e inizia a frequentare gruppi di estrema destra. Il padre, uomo di idee progressiste, non riesce a comprendere questa deriva e si ritrova a combattere un figlio che ama, ma che non riconosce più. Michele Bufalino