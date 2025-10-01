LA CURIOSITà. Solbakken vs. Lind. Sfida e un gol a testa

C’è stata una partita in salsa nerazzurra che è stata giocata nel fine settimana a 1.801 chilometri da Pisa. A Farum, Lind ha sfidato Solbakken. Tutto è avvenuto nella sfida tra Nordsjaelland e Aarhus, valida per la decima giornata del campionato danese. Non soltanto si sono affrontati direttamente i due calciatori ex Pisa (tecnicamente Lind lo è ancora, essendo in prestito con diritto di riscatto), ma entrambi sono partiti titolari e sono andati in gol. L’attaccante ha portato in vantaggio il Nordsjaelland con una rete, la prima nella sua nuova avventura, al 78° minuto. Da qui, però, è partita la rimonta degli ospiti, che prima hanno trovato il pareggio con Beijmo, quindi il gol del sorpasso a sette minuti dal termine con Markus Solbakken: la prima rete danese del centrocampista norvegese, arrivato a Pisa lo scorso gennaio dallo Sparta Praga e non riscattato a fine stagione dal club nerazzurro. Un risultato che certifica il non ottimo inizio di stagione della nuova squadra di Lind, al settimo posto dopo dieci giornate con 12 punti in classifica. Viaggia ad ali spiegate, invece, l’Aarhus, di cui Solbakken è diventato regista del centrocampo: primato con 23 punti frutto di sette vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Da compagni assieme e nei cuori dei pisani per la storica promozione in Serie A al duello nel pieno del campionato danese: come velocemente le cose possono cambiare in pochi mesi…

Lorenzo Vero