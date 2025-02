LA DESIGNAZIONE. Arbitra Marchetti fischietto da Serie A

A due giorni dalla sfida della Cetilar Arena contro il Cittadella, valida per la venticinquesima giornata di Serie B, è stata resa ufficiale la squadra arbitrale. A dirigere la partita sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Trentacinque anni di età, l’arbitro vanta trentatré partite in Serie B e trentotto in Serie A (sei in stagione). Un ottimo stato di forma per lui, che sarà aiutato da Marco Blesanti di Bari e Andrea Bianchini di Perugia come guardalinee. Il quarto assistente sarà Silvia Gasperotti della sezione di Rovereto, mentre il var sarà affidato alla coppia Camplone di Pescara e Di Marco di Ciampino. Estremamente positivo il bilancio di Marchetti alla direzione del Pisa: in sei precedenti (sei in campionato, uno in Coppa Italia), i nerazzurri sono imbattuti, con cinque successi e un pareggio. Dal più lontano, la vittoria con la Carrarese nella stagione 2018/19, al più recente, relativo a questa stagione, lo scorso ottobre, con i nerazzurri che hanno vinto per 2-1 al Druso di Bolzano contro il Sudtirol grazie ai gol di Arena (su rigore) e Lind. Andando oltre la partita contro il Cittadella, sono state rese note le restrizioni per i tifosi ospiti verso la sfida contro il Cesena, in programma il prossimo 16 febbraio. Per l’occasione, la determina ha evidenziato la vendita dei biglietti per i supporter nerazzurri solamente se residenti in Provincia di Pisa e solamente se possessori della tessera del tifoso. Una nuova trasferta con seguito limitato, così, la tifoseria.

Lorenzo Vero