La difesa, pisa: Voto 7,5. Più gol subiti nelle ultime cinque: "Ma spesso alla prima occasione»

"È un periodo così. Ultimamente veniamo puniti alla prima conclusione". Così parlò Inzaghi nell’immediato post-partita di Sassuolo. E in effetti non ha tutti i torti: il Pisa ha subito gol nelle ultime cinque partite, quando invece nelle precedenti sette ne aveva subiti appena tre. Insomma, un momento no per un reparto che comunque si è dimostrato a lungo la forza di questa squadra, sia a livello di carisma: si pensi a capitan Caracciolo e a Canestrelli, oltre che a Semper, che in termini anche di apporto alla fase offensiva. Il capitano ha segnato un gol in campionato (quello decisivo contro la Carrarese), Canestrelli addirittura tre (tra cui quello nella sfida d’andata, e tre assist. Rus invece garantisce anche qualità, incaricandosi, quando in campo, della battuta di calci d’angolo, punizioni e… rigori, come accaduto a Palermo. Un reparto che dà anche possibilità di variare, con Inzaghi che può optare anche per Bonfanti, garantendo maggiore fluidità sulla sinistra alla manovra, oltre che sfruttando le sue capacità nell’uno contro uno di gasperiniana memoria. Calabresi è quella nota di esperienza, soprattutto nei "momenti delicati" di fine gara, quando spesso Inzaghi decide di adoperarlo. Il tutto in attesa di scoprire Castellini, di cui godremo in futuro. Poi, quando mancano i difensori, c’è sempre Semper (con gioco di parole annesso). Il croato ha mantenuto la porta inviolata in nove occasioni, subendo solo 24 gol, seconda miglior retroguardia del torneo dietro proprio allo Spezia. Sono tutti numeri che dimostrano la bontà del lavoro dell’intero reparto. Il voto? Non può essere inferiore al 7,5.

Lorenzo Vero