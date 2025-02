La difesa tiene, ma "sopra" c’è poco Pisa. Meister non incide e Tramoni è poco brillante

SEMPER 5,5 Nonostante il Cesena sia messo bene sul rettangolo verde, non è chiamato quasi mai in causa. Fino al fendente di Russo che devia troppo centralmente, facilitando il tap-in di La Gumina.

CANESTRELLI 6 Spende un giallo tattico per interrompere una ripartenza bianconera, poi in tandem con il capitano si perde La Gumina in occasione del pareggio.

ARENA sv.

CARACCIOLO 6 Comanda con attenzione e personalità la linea del fuorigioco, ma nell’unica disattenzione viene punito.

BONFANTI 6 Dei tre centrali è il più intraprendente anche in appoggio alla manovra.

SERNICOLA 5,5 Compie un passo indietro rispetto alle prime prestazioni in nerazzurro. Impreciso in proiezione offensiva e lento a chiudere su Russo quando carica il tiro che porta al pari.

MARIN 6 Con alcuni palloni sradicati nel cuore del campo mette in chiaro quanto sia indispensabile nell’economia della squadra.

PICCININI 5,5 Ha il compito di appoggiare la manovra nei venticinque metri finali ma non ha la brillantezza delle prestazioni migliori.

ABILDGAARD 6 Soddisfa il compito assegnatogli da Inzaghi, catturando quasi tutti i palloni vaganti a metà campo. Da rivedere il contatto con il portiere nell’area avversaria.

ANGORI 5,5 È lo sbocco naturale del giro palla nerazzurro, ma rispetto al solito il Sindaco ha il mancino poco ispirato. Punizione a parte da cui arriva il gol, incide poco nonostante praticamente sempre nella metà campo avversaria.

MOREO 5,5 Non attraversa il miglior momento della stagione e con intelligenza si limita a fare le cose più semplici. Quando si sacrifica spalle alla porta esce dalla contesa.

TRAMONI 5,5 Un paio di accelerazioni da sinistra verso il cuore dell’area seminano il panico. Ma manca la brillantezza per il colpo decisivo.

MORUTAN 5,5 Tanto impegno ma ancora poca lucidità. Fallisce clamorosamente un tap-in per lui scolastico nei minuti finali.

HOJHOLT 5,5 Fatica a trovare la collocazione migliore e così recupera pochi palloni.

INZAGHI 6 La sufficienza è d’obbligo perché siamo nel bel mezzo di una gara di nervi ed è fondamentale conquistare punti, su tutti i campi. Ma non possiamo andare oltre: ancora una volta la sua squadra legge male un match nel quale l’avversario si ritrova con l’uomo in meno, non "azzanna" la sfida quando dovrebbe e abbassa colpevolmente il ritmo fino al pareggio.

M.A.