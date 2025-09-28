LA FORMAZIONE. Cerniera mediana come col Napoli. E Leris in vantaggio

Partiamo dagli assenti: contro la Fiorentina non ci saranno i noti Stengs ed Esteves – per il quale lo stop potrebbe essere di oltre un mese - ma anche Denoon è ancora alle prese con i problemi muscolari che lo hanno tenuto lontano dal campo nelle ultime sfide. Per il resto, tutte le strade portano alla conferma del 3-5-2 visto nelle ultime uscite. Si candidano, o sono quasi certi, di una maglia dal primo minuto i calciatori che non sono stati convocati per la sfida di Coppa contro il Torino. Così Semper riprenderà il proprio posto tra i pali. In difesa ovviamente ci sarà Canestrelli, costretto agli straordinari giovedì, con al suo fianco capitan Caracciolo e Bonfanti sulla sinistra. Anche Touré sarà presente dal primo minuto sulla destra, con Leris favorito su Angori nella corsia opposta. In mezzo al campo verso la conferma del trio formato da Marin, Aebischer e Akinsanmiro. Nzola sarà il faro in attacco, alla ricerca del secondo gol consecutivo dopo il rigore segnato a Napoli nella sfida contro la Fiorentina, che possiede il suo cartellino. Chi agirà alle spalle dell’angolano? Moreo non è stato convocato in Coppa Italia, ma potrebbe tornare dal primo minuto Tramoni, dopo due panchine di fila. Lorran, invece, al momento è considerato un’arma a partita in corso da parte di mister Gilardino, che preferirà mettere la sua qualità al servizio della squadra nella ripresa. Il medesimo discorso lo si può applicare a Meister, con i suoi strappi che potrebbero risultare di aiuto.

Lorenzo Vero