La lezione di Cuadrado e il sipario con Allegri. Spregiudicatezza ed esperienza da leader

di Lorenzo Vero

Leader tecnico e carismatico. Juan Cuadrado, venerdì sera, ha cambiato l’inerzia della partita del Pisa al "Meazza" contro il Milan. Paga la scelta di Gilardino di inserirlo a gara in corso (ormai è una scelta tattica) al posto di Giovanni Bonfanti, conferendo così più palleggio, qualità alla squadra. Ma anche più spregiudicatezza ed esperienza. E il colombiano l’ha messa tutta in campo. Prima si conquista un calcio di rigore, quindi lo trasforma. Spiazza il portiere con una freddezza glaciale, davanti alla Curva Sud e a 70mila tifosi che fischiano (complice anche il suo passato tra Juventus e Inter). A cosa si pensa in quei momenti? "A niente, prendo la mira e basta. Tiro e penso a me stesso. Con i fischi, poi, segnare è bellissimo" commenta lo stesso Cuadrado al termine della partita in conferenza stampa. A questo punto, il colombiano ha spiegato le gerarchie per quanto riguarda i calci di rigore. "Ero in campo, il mister mi ha detto di tirare, ma se lo avesse fatto Nzola non ci sarebbero stati problemi". Probabilmente, in un momento del genere sono contate anche le 402 presenze in Serie A. Maignan è stato spiazzato, mentre c’è un uomo che sarebbe stato sicuro che lo avrebbe parato. Parliamo di Massimiliano Allegri. Un simpatico siparietto ha avuto luogo nella pancia dello stadio, immortalato da un video di Sky Sport: l’allenatore, terminato un collegamento tv, ferma il colombiano: "Oh panita!" e gli confida: "Sapevo che lo avresti chiuso il tiro, io te lo avrei parato". D’altronde, l’esperienza di tutti quegli anni alla Juventus assieme rendono la conoscenza accurata.

Certo, al Pisa manca una vittoria, ma il pareggio con il Milan fa sorridere: "Questa prestazione ci deve dare grande fiducia di giocare con la personalità vista nel secondo tempo. Dobbiamo crederci. Abbiamo fatto fino a questo punto delle grandi prestazioni in campionato, ma senza ottenere molto. Però, piano piano, stiamo mostrando un grande atteggiamento, come vuole il tecnico. Presto arriveranno i tre punti". Juan Cuadrado finalmente si è mostrato con il Pisa come grande protagonista, con quella corsa, quel gioco di gambe che lo hanno reso noto in tutto il mondo nelle sue esperienze passate. Un’esperienza tale, la sua, espressa anche nelle parole, dal tono canzonatorio ma dalle parole precise: "Se fossimo stati più attenti in un calcio d’angolo adesso saremmo stati più felici, ma ci deve essere di insegnamento: a volte perdi, a volte impari. Dobbiamo imparare da queste situazioni, da piccoli dettagli". Quindi insomma, Cuadrado è questo che ha voluto trasmettere alla squadra: "Siamo rammaricati, perché dopo aver ribaltato il risultato certamente ci fa arrabbiare un po’".